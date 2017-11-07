Порошенко подписал закон о принципах обеспечения кибербезопасности Украины

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, определяющий основные принципы обеспечения кибербезопасности страны, сообщила во вторник его пресс-служба.

По данным пресс-службы, Порошенко подписал закон "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины", принятый Верховной радой 5 октября. "Закон создает основы национальной системы кибербезопасности как совокупности политических, социальных, экономических и информационных отношений наряду с организационно-административными и технико-технологическими мерами государственного и частного секторов и гражданского общества", — отмечается в сообщении.

Закон определяет правовые и организационные принципы государственной политики в сфере кибербезопасности, а также ряд понятий, среди которых кибербезопасность, кибератака, киберугроза, кибершпионство, кибертерроризм. Он вступит в силу через шесть месяцев со дня его опубликования в официальной прессе.

Объектами кибербезопасности в законе названы конституционные права, общество, развитие информсообщества, государство, национальные интересы и объекты критической инфраструктуры. Объектами киберзащиты являются коммуникационные системы и объекты критической инфраструктуры. При этом действие закона не распространяется на соцсети, частные электронные ресурсы в интернете, если они не несут информации, необходимость защиты которой установлена законом.

Согласно закону, президент осуществляет общее руководство в сфере кибербезопасности Украины, определяет стратегию, приоритеты и направления ее обеспечения. Обеспечение кибербезопасности возложено в том числе на ВС Украины, Нацбанк, а также предприятия и граждан, работающих в сфере национальных информационных ресурсов и электронных услуг. Субъекты обеспечения кибербезопасности должны не допустить использования киберпространства в военных, разведывательно-подрывных и террористических целях.

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Порошенко в августе своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по усилению кибербезопасности страны, было поручено усовершенствовать защиту системно важных банков Украины.