Порошенко подписал закон о принципах обеспечения кибербезопасности Украины

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, определяющий основные принципы обеспечения кибербезопасности страны, сообщила во вторник его пресс-служба.
Закон определяет правовые и организационные принципы государственной политики в сфере кибербезопасности, а также ряд понятий, среди которых кибербезопасность, кибератака, киберугроза, кибершпионство, кибертерроризм. Он вступит в силу через шесть месяцев со дня его опубликования в официальной прессе.
Объектами кибербезопасности в законе названы конституционные права, общество, развитие информсообщества, государство, национальные интересы и объекты критической инфраструктуры. Объектами киберзащиты являются коммуникационные системы и объекты критической инфраструктуры. При этом действие закона не распространяется на соцсети, частные электронные ресурсы в интернете, если они не несут информации, необходимость защиты которой установлена законом.
Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Порошенко в августе своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по усилению кибербезопасности страны, было поручено усовершенствовать защиту системно важных банков Украины.