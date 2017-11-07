Давление на КНДР должно быть "максимальным", заявила Могерини

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. ЕС ценит подход США по КНДР и считает, что давление на Пхеньян должно быть "максимальным", заявила на пресс-конференции в Вашингтоне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Она сообщила, что обсудила в ходе своего визита в Вашингтон с американскими коллегами ситуацию в КНДР.

"Мы верим, что давление на КНДР должно быть максимальным — как экономически, так и дипломатически. Мы ценим подход США по КНДР. Мы координируем усилия также по этому вопросу", — сказала Могерини.

По её мнению, в конечном счёте, санкции могут открыть путь к переговорам.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

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