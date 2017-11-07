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"Неуважение к истории": в Киеве неизвестные залили "Вечный огонь" цементом

19:3007.11.2017
(обновлено: 19:32 07.11.2017)
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© AP Photo / Efrem LukatskyРабочие удаляют цемент с оскверненного Вечного огня в Киеве. 7 ноября 2017Рабочие удаляют цемент с оскверненного Вечного огня в Киеве. 7 ноября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. В Киеве неизвестные осквернили мемориал "Вечный огонь". По сообщениям местных СМИ, сотрудники коммунальных служб уже очистили памятник, однако он еще не возобновил работу.

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
В Крыму назвали залитый цементом в Киеве "Вечный огонь" позором

Киевские власти уже осудили вандализм и призвали наказать виновных. Зампредседателя администрации Алексей Резников назвал осквернение памятника "позорным примером неуважения к истории и памяти героев".

"Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали", — отметил он, добавив, что все городские службы помогут в этом. Резников подчеркнул, что есть записи с камер видеонаблюдения, эти данные помогут установить личности злоумышленников.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Виновникам грозит до семи лет лишения свободы

На месте происшествия следователи изъяли три пары строительных перчаток и ведра. Правоохранители проверяют наличие записей камер видеонаблюдения.

Вечный огонь в Киеве, залитый цементом. 7 ноября 2017
© Фото : espreso.tv
Мнение: акт вандализма против "Вечного огня" в Киеве — попытка устрашения

Неприемлемое кощунство

Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемым кощунством осквернение мемориала. Дипломат подчеркнул, что случившееся противоречит европейским ценностям, которые лежат в основе ООН.

"Подобные вещи, к сожалению, связанные с осквернением памятников Великой Отечественной войны, на Украине не редкость, и в этом проявляется неспособность киевского режима урезонить ультрарадикалов, урезонить неонацистов, которые себя очень комфортно чувствуют в сегодняшней Украине", — отметил он.

Это, действительно, не первый случай вандализма по отношению к "Вечному огню". В апреле неизвестные похитили бронзовые детали мемориала в парке Славы в украинской столице, было возбуждено уголовное дело по статье "кража".

Рабочие восстанавливают оскверненный Вечный огнь в Киеве. 7 ноября 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Киевские власти требуют наказать заливших цементом "Вечный огонь"

"Рядовые отморозки"

Российские политики и общественные деятели также высказали возмущение по поводу инцидента. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал осквернивших памятник "рядовыми отморозками" и предположил, что за инцидентом могут стоять киевские власти.

"Если это сделали радикалы по указке киевских властей, я ничуть не удивлюсь. Так поступают рядовые отморозки, которые воодушевлены той атмосферой, которая витает на Украине", — заявил он.

По его словам, для тех, кто это сделал, Вечный огонь является не мемориалом в честь героев, а напоминанием о людях, виновных в смерти их "духовных лидеров". "Это их генетическая, крысиная память", — добавил Милонов.

Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. 29 сентября 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Милонов жестко прокомментировал осквернение "Вечного огня" в Киеве

Зампред Госдумы Ирина Яровая, в свою очередь, сравнила происходящее на Украине с каменоломней и призвала наказать виновных.

"Цемент, который власть Украины заливает в сознание молодежи, пытаясь уничтожить память и благодарность своим дедам — советским солдатам, превращает молодых людей в преступников… Цветущей душа Украина была прежде, а теперь все более напоминает каменоломни", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Эту позицию разделил и глава республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, осквернение памятника является прямым следствием политики властей Киева.

"Осквернение "Вечного огня" — святотатство. Это наглое оскорбление коллективной памяти украинского народа, черная неблагодарность по отношению к предкам, глумление над памятью павших воинов. Это позор. То, что произошло в Парке Вечной Славы, есть прямое следствие преступной политики киевского режима, той безумной пропаганды бандеровщины и русофобии, которой отравлены информационное пространство и общественная атмосфера в соседнем государстве", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

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© Ruptly
Рабочие ломами сбивали цемент с оскверненного "Вечного огня" в Киеве

 

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