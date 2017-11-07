"Неуважение к истории": в Киеве неизвестные залили "Вечный огонь" цементом

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. В Киеве неизвестные осквернили мемориал "Вечный огонь". По сообщениям местных СМИ, сотрудники коммунальных служб уже очистили памятник, однако он еще не возобновил работу.

Киевские власти уже осудили вандализм и призвали наказать виновных. Зампредседателя администрации Алексей Резников назвал осквернение памятника "позорным примером неуважения к истории и памяти героев".

"Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали", — отметил он, добавив, что все городские службы помогут в этом. Резников подчеркнул, что есть записи с камер видеонаблюдения, эти данные помогут установить личности злоумышленников.

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На месте происшествия следователи изъяли три пары строительных перчаток и ведра. Правоохранители проверяют наличие записей камер видеонаблюдения.

Неприемлемое кощунство

Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемым кощунством осквернение мемориала. Дипломат подчеркнул, что случившееся противоречит европейским ценностям, которые лежат в основе ООН.

"Подобные вещи, к сожалению, связанные с осквернением памятников Великой Отечественной войны, на Украине не редкость, и в этом проявляется неспособность киевского режима урезонить ультрарадикалов, урезонить неонацистов, которые себя очень комфортно чувствуют в сегодняшней Украине", — отметил он.

Это, действительно, не первый случай вандализма по отношению к "Вечному огню". В апреле неизвестные похитили бронзовые детали мемориала в парке Славы в украинской столице, было возбуждено уголовное дело по статье "кража".

"Рядовые отморозки"

Российские политики и общественные деятели также высказали возмущение по поводу инцидента. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал осквернивших памятник "рядовыми отморозками" и предположил, что за инцидентом могут стоять киевские власти.

"Если это сделали радикалы по указке киевских властей, я ничуть не удивлюсь. Так поступают рядовые отморозки, которые воодушевлены той атмосферой, которая витает на Украине", — заявил он.

По его словам, для тех, кто это сделал, Вечный огонь является не мемориалом в честь героев, а напоминанием о людях, виновных в смерти их "духовных лидеров". "Это их генетическая, крысиная память", — добавил Милонов.

Зампред Госдумы Ирина Яровая, в свою очередь, сравнила происходящее на Украине с каменоломней и призвала наказать виновных.

"Цемент, который власть Украины заливает в сознание молодежи, пытаясь уничтожить память и благодарность своим дедам — советским солдатам, превращает молодых людей в преступников… Цветущей душа Украина была прежде, а теперь все более напоминает каменоломни", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Эту позицию разделил и глава республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, осквернение памятника является прямым следствием политики властей Киева.

"Осквернение "Вечного огня" — святотатство. Это наглое оскорбление коллективной памяти украинского народа, черная неблагодарность по отношению к предкам, глумление над памятью павших воинов. Это позор. То, что произошло в Парке Вечной Славы, есть прямое следствие преступной политики киевского режима, той безумной пропаганды бандеровщины и русофобии, которой отравлены информационное пространство и общественная атмосфера в соседнем государстве", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.