Кандидатами в президенты Чехии зарегистрировались 16 человек

ПРАГА, 7 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. В качестве кандидатов в президенты Чехии зарегистрировались 16 человек, регистрация завершилась во вторник в 16.00 (18.00 мск), сообщила пресс-служба МВД республики.

"В положенный срок до 7 ноября включительно в качестве кандидатов в президенты Чешской республики зарегистрировались 16 человек. Фамилии кандидатов будут названы 24 ноября, после проверки поданных ими документов", — говорится в сообщении.

Для регистрации кандидатам необходимо было собрать 50 тысяч подписей избирателей, дополненных их личными данными, или заручиться поддержкой 20 депутатов нижней палаты парламента или 10 членов верхней палаты, сената.

В самый последний момент в борьбу за пост президента вступил 61-летний экс-премьер Мирек Тополанек, получивший в течение понедельника поддержку 10 сенаторов. По мнению местных политиков и политологов, он сразу стал одним из главных соперников нынешнего главы страны Милоша Земана, также участвующего в борьбе за свое переизбрание. Ведущая правая сила в республике, Гражданская демократическая партия, которую Тополанек до 2010 года возглавлял, уже заявила об его поддержке. Предполагается, что его поддержат и другие правые партии.

В свою очередь, глава выигравшего недавние парламентские выборы движения ANO Андрей Бабиш, которому Земан поручил формирование нового правительства, назвал во вторник Тополанека "самым коррумпированным премьером в истории Чехии".

Любопытно, что днем ранее начал отбывать пятилетний тюремный срок многолетний советник и друг Тополанека – Марек Далик, обвиненный в коррупции при переговорах в 2007 году о закупке бронемашин Pandur для минобороны республики. В то время Тополанек занимал пост премьера.

В понедельник были опубликованы результаты очередного опроса о президентских кандидатах, победителем которого снова стал Земан, его поддерживает ровно треть сограждан. Последующие места в опросе заняли экс-председатель академии наук Йиржи Драгош и предприниматель Михал Горачек. Тополанек во время проведения опроса еще не фигурировал в кандидатах в президенты.

Выборы президента Чехии назначены на 12-13 января 2018 года. Если понадобится второй тур, то он будет проведен 26-27 января 2018 года.

Во втором туре первых прямых президентских выборов в январе 2013 года Милош Земан набрал 54,8% голосов, победив экс-главу МИД Карела Шварценберга. В должность президента республики Земан вступил 8 марта 2013 года.