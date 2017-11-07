Кандидатами в президенты Чехии зарегистрировались 16 человек

ПРАГА, 7 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. В качестве кандидатов в президенты Чехии зарегистрировались 16 человек, регистрация завершилась во вторник в 16.00 (18.00 мск), сообщила пресс-служба МВД республики.
Для регистрации кандидатам необходимо было собрать 50 тысяч подписей избирателей, дополненных их личными данными, или заручиться поддержкой 20 депутатов нижней палаты парламента или 10 членов верхней палаты, сената.
В самый последний момент в борьбу за пост президента вступил 61-летний экс-премьер Мирек Тополанек, получивший в течение понедельника поддержку 10 сенаторов. По мнению местных политиков и политологов, он сразу стал одним из главных соперников нынешнего главы страны Милоша Земана, также участвующего в борьбе за свое переизбрание. Ведущая правая сила в республике, Гражданская демократическая партия, которую Тополанек до 2010 года возглавлял, уже заявила об его поддержке. Предполагается, что его поддержат и другие правые партии.
Любопытно, что днем ранее начал отбывать пятилетний тюремный срок многолетний советник и друг Тополанека – Марек Далик, обвиненный в коррупции при переговорах в 2007 году о закупке бронемашин Pandur для минобороны республики. В то время Тополанек занимал пост премьера.
В понедельник были опубликованы результаты очередного опроса о президентских кандидатах, победителем которого снова стал Земан, его поддерживает ровно треть сограждан. Последующие места в опросе заняли экс-председатель академии наук Йиржи Драгош и предприниматель Михал Горачек. Тополанек во время проведения опроса еще не фигурировал в кандидатах в президенты.
Выборы президента Чехии назначены на 12-13 января 2018 года. Если понадобится второй тур, то он будет проведен 26-27 января 2018 года.
Во втором туре первых прямых президентских выборов в январе 2013 года Милош Земан набрал 54,8% голосов, победив экс-главу МИД Карела Шварценберга. В должность президента республики Земан вступил 8 марта 2013 года.