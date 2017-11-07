Кубинский дипломат рассказал об устранении последствий "Ирмы"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Последствия страшного урагана "Ирма" на туристических объектах Кубы к настоящему моменту уже практически устранены, а последние отели в зонах наиболее пострадавших от стихийного бедствия откроют свои двери до 15 ноября, сообщил во вторник РИА Новости советник посольства Республики Куба, директор представительства министерства туризма в России Эдильберто Риверон Леон.

"Ураган "Ирма", который обрушился 10 сентября на Кубу, нарушил благополучное течение туристического сезона 2017 года. Особенно сильные разрушения он нанес небольшим островам на севере региона. Например, на курорте Варадеро все разрушения быстро устранили и не прекращали работать. Даже те отели, которые получили более серьезные повреждения, исправили все буквально за пару недель", — рассказал собеседник агентства.

Риверон отметил, что самые большие разрушения были на таких курортных островах, как Кайо Санта Мария и Кайо Коко, но люди там не пострадали, и стихия не нанесла серьезных разрушений инженерным коммуникациям.

"Очень важно, что местное правительство и жители пострадавших районов с огромным энтузиазмом принялись ликвидировать ущерб, нанесенный стихией, и за 44 дня практически все уже было восстановлено. 23 октября из Канады уже прибыли первые рейсы с туристами. 1 ноября на Кайо Коко начали работать 10 отелей из 16 пострадавших структур, а еще шесть гостиниц откроются 10-15 ноября", — прокомментировал ситуацию советник.

"Примерно такая же ситуация и на Кайо Санта Мария. Так что можно говорить о том, что фактически все разрушения, причиненные ураганом "Ирма" на Кубе, устранены. Были люди, которые не верили, что восстановительные работы будут проведены так быстро, но даже скептики, увидев, сколько уже сделано, больше не сомневаются, что 15 ноября откроется после реконструкции последний отель", — сообщил Риверон.

Он подчеркнул, что в зону стихийного бедствия попали и отели, которые дожидались планового ремонта, поэтому во многих структурах не только устраняли последствия урагана, но и проводили плановые ремонтные работы. Так что большинство мест размещения теперь стали еще лучше, чем были.

"Бояться урагана не стоит. На Кубе очень хорошо работает система защиты от таких стихийных бедствий, благодаря которой человеческих жертв бывает очень мало. Не стоит думать, что когда поступает предупреждение об урагане, то каждый защищается как может. Есть строгая программа, где для каждой стадии работают определенные меры безопасности, которые каждый обязан выполнять. Государственные органы очень строго следят за выполнением надлежащего регламента, и никто не может заниматься самодеятельностью", — резюмировал дипломат.