Глава МИД Германии выступил против вывода бундесвера с севера Ирака

БЕРЛИН, 7 ноя — РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль во вторник выступил против вывода бундесвера с севера Ирака.

Бундесвер с 13 по 22 октября приостанавливал инструкторскую миссию на севере Ирака в связи с ситуацией вокруг Киркука.

"На мой взгляд, вывод оттуда бундесвера стал бы плохим сигналом", — сказал Габриэль журналистам.

По его мнению, сокращение в принципе международного присутствия было бы неверным сигналом. Габриэль также выразил надежду на то, что "хрупкое перемирие в регионе сохранится".

Автономный регион Иракский Курдистан 25 сентября провел референдум о независимости от Ирака, на котором за отделение проголосовали около 93% курдов. Багдад не давал согласие на проведение референдума и не признал его итоги. Багдад после проведения курдами референдума пошел на ряд санкционных мер в отношении курдского регионального правительства, а также начал силовую операцию на спорных с автономией территориях, в первую очередь в провинции Киркук. Стороны пытаются вести диалог, однако противоречия сохраняются по ряду вопросов.

В начале ноября Багдад обвинил курдских представителей в отказе от согласованного проекта урегулирования и попытке протянуть время для передислокации своих вооруженных отрядов пешмерга. Курды отвергли обвинения, заявив, что никаких договоренностей с Багдадом пока не было.