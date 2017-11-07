Сирийский министр предложил странам БРИКС объединиться против США

ЯЛТА, 7 ноя – РИА Новости. Министр просвещения Сирии Хазван Аль-Вазз призывает Россию и другие страны БРИКС, а также Сирию и Иран объединиться против США по вопросам Крыма и Ближнего Востока.

В 6-7 ноября Ялте проходила международная конференция "Россия, Крым и современные международные отношения. Форум друзей Крыма". В ней приняли участие делегации более чем из 30 стран, в том числе гости из Сирии.

"Мое предложение: все страны должны объединиться — Россия, Иран, Сирия, страны БРИКС — и собрать всех вместе и противостоять США, которые мешают народам Крыма и народам на Ближнем Востоке. Поэтому когда объединяться эти страны, их слова (услышат — ред.), и они смогут жить нормально", — сказал Аль-Вазз журналистам РИА Новости.