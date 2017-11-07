РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Нефть снова золото. Цена за баррель может подняться до 100 долларов

20:0707.11.2017
(обновлено: 20:08 07.11.2017)
022010
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, ShutterstockДобыча нефти в Техасе, СШАДобыча нефти в Техасе, США
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Игорь Гашков. Цены на нефть растут уже четвертую неделю подряд и пробили психологически важный максимум. Стоимость черного золота установила двухлетний рекорд, вплотную приблизившись к 65 долларам за баррель. Дальнейшее увеличение цен может привести к кратковременному их скачку до 100 долларов за баррель и выше, хотя задержаться на этом уровне нефти будет трудно. Зато на более умеренный рост до 70 долларов работает целая совокупность факторов, в числе которых долговременная стратегия стран ОПЕК, общая нестабильность на Ближнем Востоке и в дельте реки Нигер.

© AP Photo / Hasan JamaliНефтяная вышка
© AP Photo / Hasan Jamali
Нефтяная вышка

"Невостребованных углеводородов больше нет"

Эр-Рияд. Архивное фото
© Fotolia / Swisshippo
Саудовская Аравия заявила о праве "ответить Ирану"
Специалисты сходятся во мнении, что нынешнее повышение цен отражает усилия по сокращению добычи, предпринятые странами ОПЕК и Россией, и потому является закономерным. "Два года назад предложение заметно превышало спрос, запасы нераспроданных углеводородов росли, — рассказал РИА Новости ведущий эксперт института "Центр развития" НИУ ВШЭ Сергей Пухов. — Картель нефтедобывающих стран ОПЕК принял решение снизить добычу, чтобы избавиться от запасов, что и было сделано. Процесс шел не без сбоев, ведь нашлись страны, которые не присоединились к сделке, например Ливия и Нигерия. Они руководствовались лишь своим интересом. Однако несмотря на их политику, задачу выполнить удалось. Спрос и предложение пришли в равновесие, а значит, и цены стали расти".

Тенденция к повышению нефтяных котировок стала обозначаться все явственнее по мере поступления позитивных новостей из Китая. На рубеже 1990-х и 2000-х резкий рост экономики Поднебесной вывел цены на углеводороды из длительной стагнации. В 2017 году Китай смог восстановить темпы роста, потерянные за несколько последних лет. Увеличение в объемах китайской потребительской экономики диктует усиление потребности в нефти, которую Пекин закупает на внешних рынках. Чем сильнее будет расти Китай, тем выше в разумных пределах поднимутся нефтяные цены, считают специалисты.

Исторически в качестве регулятора нефтяных цен могли выступать США, компенсировавшие за счет своих запасов недопоставки из стран ОПЕК. Однако в конце 2017 года этот традиционный фактор не срабатывает. В Вашингтоне сообщают о локальном снижении своих энергетических возможностей. Падение экспорта из США составило 8% за истекшие 30 недель.

© AFP 2017 / Ian TimberlakeНефтегазовое месторождение Шайба в Саудовской Аравии
© AFP 2017 / Ian Timberlake
Нефтегазовое месторождение Шайба в Саудовской Аравии

Договориться с Россией, чтобы поднять нефть

"На рынке вряд ли может возникнуть дефицит нефти. Подобные вещи случаются редко, поскольку трейдеры, работающие с конкретными компаниями, заключают сделки заблаговременно, — объяснил РИА Новости профессор кафедры прикладного анализа международных проблем факультета политологии МГИМО, эксперт клуба "Валдай" Игорь Томберг. — Однако, безусловно, цены будут расти. Многими упоминавшаяся стратегия ОПЕК способствует этому. А кроме того, Россия смогла найти общий язык с Саудовской Аравией. Теперь ближневосточное королевство сдерживает добычу, содействуя тренду на рост".

Поступать так у Эр-Рияда имеются весомые основания, ведь в результате падения цен на нефть, начавшегося в 2014 году, государству приходится проводить политику бюджетной экономии. По решению нынешнего короля Салмана бен Абд-эль-Азиза на продажу выставлен был госпакет акций крупнейшей в мире нефтяной компании Aramco. Дальнейшее снижение уровня жизни способно привести к протестам, тем более что монархия насчитывает значительное количество шиитских подданных, поддержку которым готов оказать Иран.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть на 16,5% до 2040 года
В 2014-2016 годах Саудовская Аравия отказывалась от договоренностей с Москвой, противницей которой выступала в ходе сирийской гражданской войны. Однако нарастание экономических трудностей заставило неуступчивого партнера изменить свою политику. "Нынешняя ситуация в Саудовской Аравии может считаться геополитическим основанием для кратковременного нефтяного рывка, — рассказал РИА Новости экс-президент Международной Ассоциации энергетической экономики, эксперт клуба "Валдай" Гюркан Камбуроглу — эта страна — ведущий экспортер нефти в мире, на которого многое завязано".

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПеред началом официальной встречи Организации стран-экспортеров нефти в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Перед началом официальной встречи Организации стран-экспортеров нефти в Вене

Сланцевая угроза

Буровая на месторождении сланцевого газа в Пенсильвании. Архивное фото
© Фото : Ruhrfisch
Сечин: сланцевая нефть из США не составит конкуренции российской в АТР
Всякое повышение цен на углеводороды, локальное или длительное, вызывает вопрос о конкуренции, которую могут составить поставщикам традиционных энергоносителей производители сланцевой нефти. Ведь их товар в результате ожидающегося скачка цен может оказаться дешевле. Специалисты пока не готовы признать, что сланцевые проекты получат импульс в обозримой перспективе, хотя допускают теоретическую справедливость подобной оценки.

"В том, что касается сланцев, прогнозировать сложно, ведь многое упирается в технологию добычи, а она развивается бурно. С другой стороны, этот рынок подвержен таким же тенденциям, как и рынок классической нефти. Разрабатываются выгодные месторождения, где нефти больше, а залегает она удобно. И точно так же они исчерпываются иногда неожиданно быстро, поэтому требуются новые инвестиции. Сланцевая нефть — дорогостоящее удовольствие", — говорит Пухов.

По мнению Томберга, будущее сланца остается неопределенным из-за недостатка проверенной информации о нем: "это новые технологии, и развиваются они неплохо, но залегают сланцевые месторождения в основном в США, и никто не знает с точностью, сколько полезных ископаемых в недрах. Некоторые проекты кажутся похожими на финансовые пузыри".

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена