Нефть снова золото. Цена за баррель может подняться до 100 долларов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Игорь Гашков. Цены на нефть растут уже четвертую неделю подряд и пробили психологически важный максимум. Стоимость черного золота установила двухлетний рекорд, вплотную приблизившись к 65 долларам за баррель. Дальнейшее увеличение цен может привести к кратковременному их скачку до 100 долларов за баррель и выше, хотя задержаться на этом уровне нефти будет трудно. Зато на более умеренный рост до 70 долларов работает целая совокупность факторов, в числе которых долговременная стратегия стран ОПЕК, общая нестабильность на Ближнем Востоке и в дельте реки Нигер.

© AP Photo / Hasan Jamali Нефтяная вышка © AP Photo / Hasan Jamali Нефтяная вышка

"Невостребованных углеводородов больше нет"

Специалисты сходятся во мнении, что нынешнее повышение цен отражает усилия по сокращению добычи, предпринятые странами ОПЕК и Россией, и потому является закономерным. "Два года назад предложение заметно превышало спрос, запасы нераспроданных углеводородов росли, — рассказал РИА Новости ведущий эксперт института "Центр развития" НИУ ВШЭ Сергей Пухов. — Картель нефтедобывающих стран ОПЕК принял решение снизить добычу, чтобы избавиться от запасов, что и было сделано. Процесс шел не без сбоев, ведь нашлись страны, которые не присоединились к сделке, например Ливия и Нигерия. Они руководствовались лишь своим интересом. Однако несмотря на их политику, задачу выполнить удалось. Спрос и предложение пришли в равновесие, а значит, и цены стали расти".

Тенденция к повышению нефтяных котировок стала обозначаться все явственнее по мере поступления позитивных новостей из Китая. На рубеже 1990-х и 2000-х резкий рост экономики Поднебесной вывел цены на углеводороды из длительной стагнации. В 2017 году Китай смог восстановить темпы роста, потерянные за несколько последних лет. Увеличение в объемах китайской потребительской экономики диктует усиление потребности в нефти, которую Пекин закупает на внешних рынках. Чем сильнее будет расти Китай, тем выше в разумных пределах поднимутся нефтяные цены, считают специалисты.

Исторически в качестве регулятора нефтяных цен могли выступать США, компенсировавшие за счет своих запасов недопоставки из стран ОПЕК. Однако в конце 2017 года этот традиционный фактор не срабатывает. В Вашингтоне сообщают о локальном снижении своих энергетических возможностей. Падение экспорта из США составило 8% за истекшие 30 недель.

Договориться с Россией, чтобы поднять нефть

"На рынке вряд ли может возникнуть дефицит нефти. Подобные вещи случаются редко, поскольку трейдеры, работающие с конкретными компаниями, заключают сделки заблаговременно, — объяснил РИА Новости профессор кафедры прикладного анализа международных проблем факультета политологии МГИМО, эксперт клуба "Валдай" Игорь Томберг. — Однако, безусловно, цены будут расти. Многими упоминавшаяся стратегия ОПЕК способствует этому. А кроме того, Россия смогла найти общий язык с Саудовской Аравией. Теперь ближневосточное королевство сдерживает добычу, содействуя тренду на рост".

Поступать так у Эр-Рияда имеются весомые основания, ведь в результате падения цен на нефть, начавшегося в 2014 году, государству приходится проводить политику бюджетной экономии. По решению нынешнего короля Салмана бен Абд-эль-Азиза на продажу выставлен был госпакет акций крупнейшей в мире нефтяной компании Aramco. Дальнейшее снижение уровня жизни способно привести к протестам, тем более что монархия насчитывает значительное количество шиитских подданных, поддержку которым готов оказать Иран.

Сланцевая угроза

В 2014-2016 годах Саудовская Аравия отказывалась от договоренностей с Москвой, противницей которой выступала в ходе сирийской гражданской войны. Однако нарастание экономических трудностей заставило неуступчивого партнера изменить свою политику. "Нынешняя ситуация в Саудовской Аравии может считаться геополитическим основанием для кратковременного нефтяного рывка, — рассказал РИА Новости экс-президент Международной Ассоциации энергетической экономики, эксперт клуба "Валдай" Гюркан Камбуроглу — эта страна — ведущий экспортер нефти в мире, на которого многое завязано".

Всякое повышение цен на углеводороды, локальное или длительное, вызывает вопрос о конкуренции, которую могут составить поставщикам традиционных энергоносителей производители сланцевой нефти. Ведь их товар в результате ожидающегося скачка цен может оказаться дешевле. Специалисты пока не готовы признать, что сланцевые проекты получат импульс в обозримой перспективе, хотя допускают теоретическую справедливость подобной оценки.

"В том, что касается сланцев, прогнозировать сложно, ведь многое упирается в технологию добычи, а она развивается бурно. С другой стороны, этот рынок подвержен таким же тенденциям, как и рынок классической нефти. Разрабатываются выгодные месторождения, где нефти больше, а залегает она удобно. И точно так же они исчерпываются иногда неожиданно быстро, поэтому требуются новые инвестиции. Сланцевая нефть — дорогостоящее удовольствие", — говорит Пухов.

По мнению Томберга, будущее сланца остается неопределенным из-за недостатка проверенной информации о нем: "это новые технологии, и развиваются они неплохо, но залегают сланцевые месторождения в основном в США, и никто не знает с точностью, сколько полезных ископаемых в недрах. Некоторые проекты кажутся похожими на финансовые пузыри".