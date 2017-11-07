Нефть снова золото. Цена за баррель может подняться до 100 долларов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Игорь Гашков. Цены на нефть растут уже четвертую неделю подряд и пробили психологически важный максимум. Стоимость черного золота установила двухлетний рекорд, вплотную приблизившись к 65 долларам за баррель. Дальнейшее увеличение цен может привести к кратковременному их скачку до 100 долларов за баррель и выше, хотя задержаться на этом уровне нефти будет трудно. Зато на более умеренный рост до 70 долларов работает целая совокупность факторов, в числе которых долговременная стратегия стран ОПЕК, общая нестабильность на Ближнем Востоке и в дельте реки Нигер.
"Невостребованных углеводородов больше нет"
Тенденция к повышению нефтяных котировок стала обозначаться все явственнее по мере поступления позитивных новостей из Китая. На рубеже 1990-х и 2000-х резкий рост экономики Поднебесной вывел цены на углеводороды из длительной стагнации. В 2017 году Китай смог восстановить темпы роста, потерянные за несколько последних лет. Увеличение в объемах китайской потребительской экономики диктует усиление потребности в нефти, которую Пекин закупает на внешних рынках. Чем сильнее будет расти Китай, тем выше в разумных пределах поднимутся нефтяные цены, считают специалисты.
Исторически в качестве регулятора нефтяных цен могли выступать США, компенсировавшие за счет своих запасов недопоставки из стран ОПЕК. Однако в конце 2017 года этот традиционный фактор не срабатывает. В Вашингтоне сообщают о локальном снижении своих энергетических возможностей. Падение экспорта из США составило 8% за истекшие 30 недель.
Договориться с Россией, чтобы поднять нефть
"На рынке вряд ли может возникнуть дефицит нефти. Подобные вещи случаются редко, поскольку трейдеры, работающие с конкретными компаниями, заключают сделки заблаговременно, — объяснил РИА Новости профессор кафедры прикладного анализа международных проблем факультета политологии МГИМО, эксперт клуба "Валдай" Игорь Томберг. — Однако, безусловно, цены будут расти. Многими упоминавшаяся стратегия ОПЕК способствует этому. А кроме того, Россия смогла найти общий язык с Саудовской Аравией. Теперь ближневосточное королевство сдерживает добычу, содействуя тренду на рост".
Поступать так у Эр-Рияда имеются весомые основания, ведь в результате падения цен на нефть, начавшегося в 2014 году, государству приходится проводить политику бюджетной экономии. По решению нынешнего короля Салмана бен Абд-эль-Азиза на продажу выставлен был госпакет акций крупнейшей в мире нефтяной компании Aramco. Дальнейшее снижение уровня жизни способно привести к протестам, тем более что монархия насчитывает значительное количество шиитских подданных, поддержку которым готов оказать Иран.
Сланцевая угроза
"В том, что касается сланцев, прогнозировать сложно, ведь многое упирается в технологию добычи, а она развивается бурно. С другой стороны, этот рынок подвержен таким же тенденциям, как и рынок классической нефти. Разрабатываются выгодные месторождения, где нефти больше, а залегает она удобно. И точно так же они исчерпываются иногда неожиданно быстро, поэтому требуются новые инвестиции. Сланцевая нефть — дорогостоящее удовольствие", — говорит Пухов.
По мнению Томберга, будущее сланца остается неопределенным из-за недостатка проверенной информации о нем: "это новые технологии, и развиваются они неплохо, но залегают сланцевые месторождения в основном в США, и никто не знает с точностью, сколько полезных ископаемых в недрах. Некоторые проекты кажутся похожими на финансовые пузыри".