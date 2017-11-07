США обвинили Иран в нарушении резолюций СБ ООН после атаки хуситов

ООН, 7 ноя — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Иран нарушил резолюции Совета Безопасности, комментируя пуск ракеты хуситами из Йемена в сторону территории Саудовской Аравии.
"Предоставляя оружие такого типа бойцам-хуситам в Йемене, иранские Стражи Исламской революции нарушают сразу две резолюции Совета Безопасности. Мы приветствуем раскрытие любой информации, которая поможет привлечь Иран к ответственности за поддержку насилия и терроризма в регионе и мире. США привержены тому, чтобы сдерживать дестабилизирующие действия Ирана", — говорится в распространённом заявлении Хейли.