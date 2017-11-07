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Каталонский политик обвинила бывшее руководство региона в обмане

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (400)
18:1607.11.2017
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© РИА Новости / Джорди БойшареуПерейти в фотобанкЗаседание парламента Каталонии. Архивное фотоЗаседание парламента Каталонии. Архивное фото
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МАДРИД, 7 ноя – РИА Новости, Елена Шестернина. Многие жители Каталонии, поддерживавшие идею независимости, осознали, что все обещания бывшего руководства автономного сообщества были фарсом, идея сепаратистов сейчас все менее популярна в обществе, сказала РИА Новости лидер каталонского отделения центристской партии "Граждане", кандидат на пост председателя женералитета (правительства Каталонии) Инес Арримадас.

Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Pierre-Philippe Marcou
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Партия "Граждане", поддерживающая территориальную целостность Испании, возникла в Каталонии 11 лет назад. На выборах в 2015 году в каталонский парламент она получила 17% голосов и 25 из 135 мест в каталонском парламенте, став основной оппозиционной силой в автономном сообществе. По прогнозам, на досрочных выборах 21 декабря центристы могут получить 27-28 мест.

На фоне событий в Каталонии популярность этой партии выросла и на общенациональном уровне. "Граждане" стали единственной политической силой в Испании, которая, согласно опросу Центра социологических исследований, опубликованному во вторник, улучшила свои позиции. Ее поддержка увеличилась до 17,5% (почти на 4% выше, чем на выборах 2016 года).

По мнению Арримадас, логики в действиях сторонников независимости "нет уже на протяжении многих лет". "Снижение уровня поддержки независимости связано с ощущением обмана, от которого страдают многие люди", — сказал лидер каталонских центристов.

Бывшие члены женералитета Каталонии прибывают в Верховный суд Испании. 2 ноября 2017
© REUTERS / Susana Vera
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Арримадас называет происходившее в Каталонии на протяжении последних месяцев "сюрреализмом". Она признается, что в ее окружении много людей, которые поддерживают независимость. "Жаль, что их использовали, чтобы устроить этот фарс. Произошел огромный обман, который неоднократно повторялся, в который поверили многие. Они (бывшее руководство Каталонии — ред.) провозглашают республику, но после этого признают выборы, которые проводятся в соответствии с конституцией, соглашаются с роспуском парламента. Это чудовищная ложь, которая нанесла огромный ущерб Каталонии, из-за которой более двух тысяч компаний ушли, из-за которой произошел раскол в обществе. Эта ложь нанесла ущерб имиджу Каталонии на международном уровне. Единственная компания, которая должна была уйти из Каталонии, — компания по производству лжи", — заявила Арримадас.

Политик считает, что сейчас люди, наконец, увидели, что "эти господа делают заявления, которые абсолютно противоречат тому, что они наобещали". Она обратила внимание, что партии, выступающие за независимость Каталонии, на декабрьские выборы "уже не идут с обещаниями независимости", это, по ее мнению, "свидетельствует, что они признали эту большую ложь". "Настало время все это остановить, вернуться к правде, к здравому смыслу, к социальному спокойствию и юридическим гарантиям", — заявила лидер каталонских центристов.

Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
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Согласно прогнозам, партии, поддерживающие отделение Каталонии от Испании, выиграют декабрьские досрочные выборы в парламент автономного сообщества, но не смогут гарантировать себе абсолютное большинство в законодательном органе, свидетельствуют результаты опроса центра GAD3. Лидером опроса стала партия "Левые республиканцы Каталонии", чей глава, бывший зампредседателя женералитета Ориол Жункерас был задержан судом по обвинениям в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Партия может рассчитывать на 45-46 мандатов в 135-местном парламенте.

Каталонская европейская демократическая партия, одним из лидеров которой является экс-глава женералитета Карлес Пучдемон, по прогнозам, может рассчитывать на 14-15 мест. Леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" — на 7-8 мандатов, свидетельствуют данные исследования. Таким образом, националистические партии получат от 66 до 69 мандатов, для абсолютного большинства в законодательном органе необходимо 68 мест.

Карлес Пучдемон во время пресс-конференции в Брюсселе
© REUTERS / Eric Vidal
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По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.

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