Каталонский политик обвинила бывшее руководство региона в обмане

МАДРИД, 7 ноя – РИА Новости, Елена Шестернина. Многие жители Каталонии, поддерживавшие идею независимости, осознали, что все обещания бывшего руководства автономного сообщества были фарсом, идея сепаратистов сейчас все менее популярна в обществе, сказала РИА Новости лидер каталонского отделения центристской партии "Граждане", кандидат на пост председателя женералитета (правительства Каталонии) Инес Арримадас.
На фоне событий в Каталонии популярность этой партии выросла и на общенациональном уровне. "Граждане" стали единственной политической силой в Испании, которая, согласно опросу Центра социологических исследований, опубликованному во вторник, улучшила свои позиции. Ее поддержка увеличилась до 17,5% (почти на 4% выше, чем на выборах 2016 года).
По мнению Арримадас, логики в действиях сторонников независимости "нет уже на протяжении многих лет". "Снижение уровня поддержки независимости связано с ощущением обмана, от которого страдают многие люди", — сказал лидер каталонских центристов.
Политик считает, что сейчас люди, наконец, увидели, что "эти господа делают заявления, которые абсолютно противоречат тому, что они наобещали". Она обратила внимание, что партии, выступающие за независимость Каталонии, на декабрьские выборы "уже не идут с обещаниями независимости", это, по ее мнению, "свидетельствует, что они признали эту большую ложь". "Настало время все это остановить, вернуться к правде, к здравому смыслу, к социальному спокойствию и юридическим гарантиям", — заявила лидер каталонских центристов.
Каталонская европейская демократическая партия, одним из лидеров которой является экс-глава женералитета Карлес Пучдемон, по прогнозам, может рассчитывать на 14-15 мест. Леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" — на 7-8 мандатов, свидетельствуют данные исследования. Таким образом, националистические партии получат от 66 до 69 мандатов, для абсолютного большинства в законодательном органе необходимо 68 мест.
Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.