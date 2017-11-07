Посольство готово оказать помощь россиянину, задержанному в Эстонии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Эстонские власти уведомили посольство РФ о задержании россиянина по подозрению в киберпреступлении, консулы готовы оказать ему поддержку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российской дипмисссии в Таллине.
"Государственная прокуратура Эстонии официально уведомила посольство России в Таллине о том, что 4 ноября при попытке выезда из Эстонии в Россию был задержан 20-летний гражданин Российской Федерации. Постановлением Харьюского уездного суда от 6 ноября он был помещен под арест", — говорится в сообщении посольства.
"Российские дипломатические учреждения в Эстонии внимательно следят за развитием ситуации. Наши консулы готовы оказать поддержку арестованному гражданину России, как только от него поступит соответствующее обращение", — сообщает посольство.