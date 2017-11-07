Посольство готово оказать помощь россиянину, задержанному в Эстонии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Эстонские власти уведомили посольство РФ о задержании россиянина по подозрению в киберпреступлении, консулы готовы оказать ему поддержку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российской дипмисссии в Таллине.

Ранее госпрокуратура и полиция безопасности Эстонии (КАПО) сообщили о задержании на пограничном пункте в Нарве пытавшегося покинуть страну гражданина России, которого подозревают в подготовке киберпреступлений против госучреждений республики. Задержание было проведено сотрудниками КАПО на минувших выходных. В понедельник Харьюский уездный суд выдал санкции на арест задержанного.

"Государственная прокуратура Эстонии официально уведомила посольство России в Таллине о том, что 4 ноября при попытке выезда из Эстонии в Россию был задержан 20-летний гражданин Российской Федерации. Постановлением Харьюского уездного суда от 6 ноября он был помещен под арест", — говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что в отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статьям "ненасильственные действия иностранца, направленные против Эстонской Республики" и "подготовка компьютерного преступления".

"Российские дипломатические учреждения в Эстонии внимательно следят за развитием ситуации. Наши консулы готовы оказать поддержку арестованному гражданину России, как только от него поступит соответствующее обращение", — сообщает посольство.