Во всем виновата Москва: глава Минобороны Эстонии вспомнил про Россию

ТАЛЛИН, 7 ноя — РИА Новости. Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Хельсинки на встрече с глав оборонных ведомств стран Северной Европы и Балтии, по традиции не упустил возможности обвинить Россию, сообщает Sputnik Эстония.
Луйк также отметил усиление сотрудничества между НАТО и Европейским союзом.
"Необходимость наращивания оборонных расходов стала приоритетной задачей всех государств Балтийского моря, входящих как в НАТО, так и в ЕС", — подчеркнул он.
Говоря о деятельности Эстонии на посту председателя Совета ЕС, Юри Луйк сказал, что впервые Евросоюз направляет ресурсы и уделяет внимание росту оборонной мощи и сотрудничеству.
После вступления Эстонии в НАТО в апреле 2004 года были полностью расконсервированы и обновлены аэропорт в Эмари, Центральный полигон и военный городок Тапа, где помимо частей Сил обороны Эстонии расквартированы подразделения из Великобритании, Франции и США в рамках долгосрочной операции НАТО по усилению присутствия на востоке блока.
Решение о размещении сил альянса было утверждено на саммите в Варшаве летом 2016 года якобы в связи с угрозой нападения со стороны России.
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