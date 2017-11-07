Во всем виновата Москва: глава Минобороны Эстонии вспомнил про Россию

ТАЛЛИН, 7 ноя — РИА Новости. Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Хельсинки на встрече с глав оборонных ведомств стран Северной Европы и Балтии, по традиции не упустил возможности обвинить Россию, сообщает Sputnik Эстония.

По мнению эстонского министра, обострившаяся из-за деятельности России ситуация с безопасностью вынуждает государства всего региона Балтийского моря более тесно сотрудничать в области обороны.

Луйк также отметил усиление сотрудничества между НАТО и Европейским союзом.

"Необходимость наращивания оборонных расходов стала приоритетной задачей всех государств Балтийского моря, входящих как в НАТО, так и в ЕС", — подчеркнул он.

Говоря о деятельности Эстонии на посту председателя Совета ЕС, Юри Луйк сказал, что впервые Евросоюз направляет ресурсы и уделяет внимание росту оборонной мощи и сотрудничеству.

Во вторник на встрече глав оборонных ведомств стран Северной группы, в которой помимо скандинавских и балтийских государств принимают участие чиновники из Великобритании, Германии, Польши, Нидерландов и США, рассмотрят ситуацию в области международной безопасности. США представляет министр обороны Джеймс Мэттис.

После вступления Эстонии в НАТО в апреле 2004 года были полностью расконсервированы и обновлены аэропорт в Эмари, Центральный полигон и военный городок Тапа, где помимо частей Сил обороны Эстонии расквартированы подразделения из Великобритании, Франции и США в рамках долгосрочной операции НАТО по усилению присутствия на востоке блока.

Решение о размещении сил альянса было утверждено на саммите в Варшаве летом 2016 года якобы в связи с угрозой нападения со стороны России.

В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не будут нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

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