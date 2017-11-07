Лондон упрощает подачу заявок на получение вида на жительство после Brexit

ЛОНДОН, 7 ноя — РИА Новости. Лондон решил упростить для граждан ЕС процесс подачи заявок на получение вида на жительство после Brexit, во вторник опубликован соответствующий документ, сообщил РИА Новости источник в правительстве Великобритании.
По словам представителя правительства, новый процесс подачи заявки будет существенно проще предыдущих правил. Сообщается, что несмотря на незначительные технические неточности, большинству заявителей будет предоставлен вид на жительство.
В частности, согласно новым правилам, заявители получают больше времени на подачу документов – 2 года после Brexit. Бюрократические процедуры буду сокращены, количество требуемых для заявки документов – снижено.