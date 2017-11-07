ОБСЕ нашла украинскую артиллерию за пределами мест хранения в Донбассе

ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ обнаружила шесть артиллерийских систем украинских силовиков в Донбассе за пределами мест хранения, предназначенных для отведенного вооружения. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

"Четвертого ноября в подконтрольных правительству районах наблюдатели видели шесть самоходных гаубиц "Гвоздика", два С-1 калибром 122 миллиметра на грузовых платформах вблизи города Курахово в 40 километрах от Донецка", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, наблюдатели обнаружили два танка Т-72 на грузовых платформах, которые стояли в районе подконтрольного Киеву городе Волноваха. В СММ ОБСЕ добавили, что данное вооружение находилось за пределами линий отвода, но не в местах, предназначенных для хранения вооружения.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.