Во Львове у магазина Roshen сожгли фигуру зайчихи

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Неизвестные сожгли фигуру зайчихи на площади Галицкой в центре Львова, сообщает информагентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя патрульной полиции Львова.
"По его (представителя патрульной полиции — ред.) словам, трехметровая фигура зайчихи полностью повреждена огнем. Также повреждены фигуры двух зайчат. Для расследования инцидента создана оперативно-следственная группа", — сообщает агентство.
В конце октября в центре Киева возле одного из магазинов Roshen активистка Femen устроила акцию: подожгла там плюшевых медведей.
Ранее некоторые депутаты украинского парламента призвали к блокаде кондитерских магазинов Порошенко.
У центрі Львова невідомі спалили фігуру зайця біля магазину Roshen #Львов #магазин https://t.co/zRZBh8zHNq— Новости Львова (@lvivnews1) 7 ноября 2017 г.