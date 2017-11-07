Во Львове у магазина Roshen сожгли фигуру зайчихи

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Неизвестные сожгли фигуру зайчихи на площади Галицкой в центре Львова, сообщает информагентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя патрульной полиции Львова.

Фигуры были установлены магазином Roshen для того, чтобы жители и гости Львова могли фотографироваться возле них. Кондитерская фабрика Roshen принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

"По его (представителя патрульной полиции — ред.) словам, трехметровая фигура зайчихи полностью повреждена огнем. Также повреждены фигуры двух зайчат. Для расследования инцидента создана оперативно-следственная группа", — сообщает агентство.

В конце октября в центре Киева возле одного из магазинов Roshen активистка Femen устроила акцию: подожгла там плюшевых медведей.

Ранее некоторые депутаты украинского парламента призвали к блокаде кондитерских магазинов Порошенко.

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