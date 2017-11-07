На блокпостах в ДНР изъяли более 20 килограмм взрывчатки с начала года

ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Более 20 килограммов взрывчатки, которую пытались ввезти на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, изъяли на усиленных постах полиции с начала года, сообщили во вторник в пресс-службе МВД ДНР.

"Только в текущем году на блокпостах было выявлено около 100 лиц, которые находились в розыске за совершение преступлений и правонарушений, 22 единицы похищенного транспорта, изъято 23 килограмма взрывчатки, которую злоумышленники пытались провезти на территорию республики", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.