Яровая об осквернении "Вечного огня": душа Украины напоминает каменоломни

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Осквернение мемориала "Вечный огонь" в Киеве – это преступление, виновные должны быть наказаны, заявила зампред ГД Ирина Яровая (ЕР).

"Цемент, который власть Украины заливает в сознание молодёжи, пытаясь уничтожить память и благодарность своим дедам — советским солдатам, превращает молодых людей в преступников… Цветущей душа Украина была прежде, а теперь все более напоминает каменоломни", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на вторник залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. Власти города потребовали привлечь к ответственности вандалов, заливших цементом мемориал. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту повреждения мемориала. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что осквернение мемориала "Вечный огонь" в столице Украины является неприемлемым кощунством.

"Конечно, совершено преступление, и виновные должны быть найдены и наказаны. Но жизненно важно для самой Украины не зацементировать вечный огонь памяти в сердцах граждан, лишив их прошлого и будущего", — добавила парламентарий.