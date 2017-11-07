Парламент Литвы одобрил поправки к проекту аналога "закона Магнитского"

ВИЛЬНЮС, 7 ноя — РИА Новости. Литовский парламент утвердил поправки к закону "О правовом положении иностранцев", аналогу "закону Магнитского", предполагающему создание дополнительных правовых оснований для запрета въезда в Литву иностранцам, сообщает во вторник пресс-служба законодательного органа.

"Акт Магнитского" был принят в 2012 году в США. Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ. Ранее аналогичный закон, вводящий санкции против иностранных чиновников, вступил в силу и в Канаде.

"В рассматриваемом законопроекте говорится о том, что иностранцу будет запрещено въезжать в Литву в течение пяти лет, если есть серьезные основания считать, что лицо иностранного государства совершило серьезное или очень серьезное преступление в отношении человека, нарушив тем самым общепризнанные права и свободы человека. Если иностранец совершил преступление коррупционного характера или связанное с отмыванием денег, если иностранец каким-либо образом принимал участие в подобных преступных действиях, и (или) по этим причинам иностранец внесен в списки других стран ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли или в списки запрещенных лиц НАТО", — говорится в сообщении парламента.

Как отмечает ведомство, поправки поддержали 78 депутатов, против высказался один парламентарий, воздержались пять человек. "Для того чтобы законопроект был принят окончательно, парламенту необходимо будет проголосовать еще раз", — добавили в пресс-службе.

Предполагается, что решение о запрете въезда иностранца в Литву будет принимать министр внутренних дел по предложению главы МИД.