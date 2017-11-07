Британка "случайно" выиграла в футбольном тотализаторе полмиллиона фунтов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Британская домохозяйка сорвала куш в футбольном тотализаторе, выиграв 574 тысячи фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

Женщина всегда была равнодушна к футболу, а сделать ставки решила из-за мужа и сына, которые обожают этот вид спорта. Она потратила фунт и приобрела купон, в котором предлагалась угадать исход ближайших матчей.

Так как она не разбиралась в футболе, победителей и аутсайдеров пришлось выбирать по названию. Сын зачитывал ей названия команд, а мать выбирала те, что ей больше нравились.

В букмекерской конторе сообщили, что очень рады за победительницу и отметили, что на их памяти это первый подобный случай, когда такие деньги выигрывает не разбирающийся в спорте человек, да еще потративший всего один фунт.