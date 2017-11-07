Шварценеггер хочет посетить Киев и встретиться с Виталием Кличко

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к мэру Киева Виталию Кличко. В ролике Шварценеггер пообещал приехать в столицу Украины и встретиться с политиком.

"Мы скучали по тебе сегодня на тренировке, потому что ты настоящий лидер, а нам сегодня не хватало чьего-то руководства … Но скоро мы тебя увидим в твоем городе, Киеве", — сказал актер в видео, которое опубликовал в Twitter брат украинского политика и экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко.

Шварценеггер также заявил, что считает Виталия Кличко "гением" и ценит проделанную им работу на посту мэра города.

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