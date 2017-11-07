Верховная рада оставила Авакова на посту главы МВД Украины‍

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинский парламент отказался уволить министра внутренних дел Арсена Авакова, проект постановления поддержал лишь 31 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

В Верховной раде, которая по закону назначает и увольняет министров, зарегистрировано несколько проектов постановлений об отставке главы МВД, однако до сих пор парламент их не рассматривал. Сам Аваков заявлял, что готов уйти в отставку, если для этого будут основания.

Депутаты предлагали отправить Авакова в отставку, потому что органы внутренних дел под его руководством "продемонстрировали несостоятельность в вопросе обеспечения безопасности граждан Украины и борьбы с криминалитетом". В проекте постановления также отмечалось, что за время работы Авакова показатели уровня преступности выросли на 30%, а уровень раскрытия упал на 10%.

Кроме того, глава МВД оказался причастен к коррупционному скандалу — на прошлой неделе его сына задержали по делу о растрате около 520 тысяч долларов. В министерстве дело назвали политическим и направленным на дискредитацию Авакова и его семьи, а министр выразил уверенность, что его сын докажет свою невиновность в суде.

Инициаторы отстранения Авакова

Автором одного из проектов постановления об отстранении Авакова выступил внефракционный депутат Юрий Левченко. Инициатором второго стал депутат парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин.

При этом Левченко 1 ноября заявил, что аппарат Рады отказывается регистрировать его проект постановления. "Уже четвертый час пытаюсь зарегистрировать в Верховной раде проект постановления об отстранении Арсена Авакова от выполнения полномочий министра внутренних дел Украины до окончания досудебного расследования в уголовном производстве… которое осуществляется НАБУ", — написал депутат на своей странице в Facebook.

По его словам, начальник отдела регистрации и учета прохождения законопроектов заявила, что постановление "не соответствует законодательству". Она также безуспешно пыталась дозвониться спикеру Рады Андрею Парубию. Левченко заявил, что аппарат Рады не регистрирует постановление об отстранении Авакова, поскольку Парубий и глава МВД являются однопартийцами.

Реакция "Народного фронта"

Арсен Аваков является членом партии "Народный фронт", которая входит в правящую коалицию, и по ее квоте был назначен министром внутренних дел. В самом "Народном фронте" считают, что инициатива отправить Авакова в отставку является спланированной кампанией против партии.

"Этот проект — еще одно проявление длительной кампании против "Народного фронта", который некоторым сидит поперек горла после того, как в 2014 году выиграл выборы, после того как (лидер партии Арсений — ред.) Яценюк стал премьером и начал быстрые позитивные изменения в стране", — заявил глава фракции "Народного фронта" Максим Бурбак, выступая в Раде.

По его словам, подобные инициативы направлены на то, чтобы "толкнуть Украину в бесконечный политический кризис и досрочные выборы".

Аваков как противовес Порошенко

По мнению политолога, шеф-редактора проекта "СОНАР-2050" Семена Уралова, украинские элиты заинтересованы в том, чтобы сохранить Авакова на текущей должности как противовес президенту страны Петру Порошенко.

"Арсен Аваков на данный момент является вторым после Петра Порошенко обладателем реальной власти в стране, и его отставка приведет к тотальной власти, к диктатуре Порошенко. Учитывая, что парламент представляет собой олигархов средней руки, то они боятся монополизации. Поэтому сохранение Арсена Авакова — то, что они не отправили его в отставку — говорит о желании украинских политических элит сохранить нынешнюю систему власти, у которой несколько центров силы: с одной стороны — это Порошенко, с другой — посол США, с третьей — Аваков", — сказал Уралов в эфире радио Sputnik.

По его словам, так элиты борются за свое сохранение, за систему власти, на которой они зарабатывают.

Коррупционный скандал

Аваков оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись якобы разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на его сына Александра Авакова и Сергея Чеботаря, который тогда был заместителем министра. Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции — МВД якобы закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, якобы свидетельствующая о наличии коррупционных схем в МВД, была прозрачной.