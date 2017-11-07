Верховная рада оставила Авакова на посту главы МВД Украины‍

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинский парламент отказался уволить министра внутренних дел Арсена Авакова, проект постановления поддержал лишь 31 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Депутаты предлагали отправить Авакова в отставку, потому что органы внутренних дел под его руководством "продемонстрировали несостоятельность в вопросе обеспечения безопасности граждан Украины и борьбы с криминалитетом". В проекте постановления также отмечалось, что за время работы Авакова показатели уровня преступности выросли на 30%, а уровень раскрытия упал на 10%.
Кроме того, глава МВД оказался причастен к коррупционному скандалу — на прошлой неделе его сына задержали по делу о растрате около 520 тысяч долларов. В министерстве дело назвали политическим и направленным на дискредитацию Авакова и его семьи, а министр выразил уверенность, что его сын докажет свою невиновность в суде.
Инициаторы отстранения Авакова
Автором одного из проектов постановления об отстранении Авакова выступил внефракционный депутат Юрий Левченко. Инициатором второго стал депутат парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин.
По его словам, начальник отдела регистрации и учета прохождения законопроектов заявила, что постановление "не соответствует законодательству". Она также безуспешно пыталась дозвониться спикеру Рады Андрею Парубию. Левченко заявил, что аппарат Рады не регистрирует постановление об отстранении Авакова, поскольку Парубий и глава МВД являются однопартийцами.
Реакция "Народного фронта"
Арсен Аваков является членом партии "Народный фронт", которая входит в правящую коалицию, и по ее квоте был назначен министром внутренних дел. В самом "Народном фронте" считают, что инициатива отправить Авакова в отставку является спланированной кампанией против партии.
По его словам, подобные инициативы направлены на то, чтобы "толкнуть Украину в бесконечный политический кризис и досрочные выборы".
Аваков как противовес Порошенко
По мнению политолога, шеф-редактора проекта "СОНАР-2050" Семена Уралова, украинские элиты заинтересованы в том, чтобы сохранить Авакова на текущей должности как противовес президенту страны Петру Порошенко.
"Арсен Аваков на данный момент является вторым после Петра Порошенко обладателем реальной власти в стране, и его отставка приведет к тотальной власти, к диктатуре Порошенко. Учитывая, что парламент представляет собой олигархов средней руки, то они боятся монополизации. Поэтому сохранение Арсена Авакова — то, что они не отправили его в отставку — говорит о желании украинских политических элит сохранить нынешнюю систему власти, у которой несколько центров силы: с одной стороны — это Порошенко, с другой — посол США, с третьей — Аваков", — сказал Уралов в эфире радио Sputnik.
По его словам, так элиты борются за свое сохранение, за систему власти, на которой они зарабатывают.