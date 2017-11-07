Аваков поблагодарил Раду за отказ отправить его в отставку

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter поблагодарил депутатов парламента, которые не стали отправлять его в отставку.

"Спасибо 31 народному депутату за оказанное недоверие. Мир вам", — добавил глава МВД.

Верховная рада сегодня отказалась лишить Авакова поста министра. Только 31 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов проголосовал за его увольнение.

Сторонники отставки Авакова отмечали, что органы внутренних дел под его руководством показали "несостоятельность в вопросе обеспечения безопасности граждан" и борьбы с криминалитетом. Кроме того, указывалось, что при Авакове показатели уровня преступности выросли на 30%.

Помимо этого, глава МВД оказался причастен к коррупционному скандалу — на прошлой неделе его сына задержали по делу о растрате около 520 тысяч долларов при закупке министерством рюкзаков в 2015 году.

Депутаты Верховной рады не раз поднимали вопрос о его увольнении. В парламенте зарегистрировано несколько соответствующих проектов постановлений, однако их не рассматривали.

Глава МВД заявлял, что готов уйти в отставку, если для этого будут основания. Аваков занял этот пост в 2014 году.

По закону членов кабинета министров назначает и увольняет Верховная рада.