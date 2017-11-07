В Индии экстренно сел самолет из-за пассажирки, узнавшей об измене мужа

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Самолет, следующий на Бали из катарской столицы Доха, был вынужден совершить незапланированную посадку в Индии после того, как пассажирка обнаружила измену своего мужа и стала "неуправляемой", сообщает издание Hindustan Times.

По данным издания, женщина разблокировала телефон своего мужа с помощью отпечатка пальца, пока мужчина спал, и обнаружила в устройстве свидетельства его измены.

"Рейс Qatar Airways (Доха-Бали) направился в Ченнаи после запроса пилота из-за неуправляемого пассажира на борту", — цитирует издание источника в Центральных силах промышленной безопасности (CISF), ответственных за поддержание безопасности в аэропортах Индии.

По его словам, членам экипажа не удалось успокоить пришедшую в ярость пассажирку. После посадки самолета женщину, ее мужа и ребенка высадили в аэропорту, а самолет вылетел на Бали.

Согласно изданию, полиция не стала предъявлять обвинений в связи с происшествием.