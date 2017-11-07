В Пекине открылась выставка к 100-летию Октябрьской революции

ПЕКИН, 7 ноя — РИА Новости, Анна Раткогло. Выставка Государственного исторического музея России, посвященная 100-летию Октябрьской революции, открылась во вторник Национальном музее Китая в Пекине.

Экспозицию торжественно открыл министр культуры Китая Ло Шуган, с приветственным словом выступили посол России в Китае Андрей Денисов, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и директор национального музея Китая Люй Чжаншэнь.

"Знаменательно, что в годовщину Октябрьской революции 1917 года, именно 7 ноября состоялось открытие этого выставочного проекта памятников собрания Государственного исторического музея, который подготовлен в тесном взаимодействии с Национальным музеем Китая", — сказал Левыкин.

Он выразил надежду, "что этот выставочный проект станет одним из шагов в расширении гуманитарного сотрудничества двух стран, а его проведение послужит делу воспитания нового поколения продолжателей российско-китайской дружбы, сложившейся на протяжении долгого времени".

Выставка продлится с 7 ноября 2017 года по 7 февраля 2018 года, Исторический музей привез в китайскую столицу 238 экспонатов, включая картины, скульптуры, плакаты, личные вещи Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Среди экспонатов присутствуют и те, которые впервые были вывезены за границу, к примеру, полотно "Штурм Зимнего" Павла Соколова-Скаля.

Куратор выставки с российской стороны Ольга Абрамова рассказала РИА Новости, что инициатором проведения выставки является китайская сторона. Экспонаты отбирались совместно российскими и китайскими специалистами.

Посол РФ в Китае Андрей Денисов сказал, что "одной из новых точек роста наших контактов в области культуры стали совместные проекты музеев двух стран".

"Надеюсь, что количество выставок и в России, и в Китае год от года будет только расти, они неизменно вызывают широкий и доброжелательный отклик со стороны зрителей", — отметил Денисов.

Алексей Левыкин добавил, что " Россия и Китай уважают историю, дорожат миром и обращают внимание на будущее".

"Сегодня между нашими странами создаются крепкие связи во всех сферах жизни, в том числе и в области культуры, а углубление гуманитарных обменов представляет собой красочную полноту российско-китайских обменов", — сказал Левыкин.