Киевская полиция возбудила дело из-за осквернения мемориала "Вечный огонь"

Рабочие удаляют цемент с оскверненного Вечного огня в Киеве. 7 ноября 2017

Рабочие удаляют цемент с оскверненного Вечного огня в Киеве. 7 ноября 2017

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту повреждения мемориала "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве по статье "надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего", сообщили во вторник в отделе коммуникации полиции столицы Украины.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на вторник залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. Власти города потребовали привлечь к ответственности вандалов, заливших цементом мемориал. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что осквернение мемориала "Вечный огонь" в столице Украины является неприемлемым кощунством.

"Следственным отделом Печерского управления полиции открыто уголовное производство по часть 3 статьи 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины",- говорится в сообщении полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет

В полиции уточнили, что на месте происшествия следователи изъяли три пары строительных перчаток и ведра. Правоохранители проверяют наличие записей камер видеонаблюдения.