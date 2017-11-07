США не умеют выстраивать диалог, считает Володин

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Парламентарии США не умеют выстраивать диалог и не стремятся обсуждать те решения, которые затрагивают интересы других стран и народов, кроме того, Вашингтон создает проблемы в разных регионах, но остается от них в стороне, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Об этом парламентарий заявил во вторник в ходе встречи российских парламентариев со спецпредставителем правительства Франции по связям с РФ Жан-Пьером Шевенманом.

"Так получается, что американцы, создавая проблемы, сами оказываются в стороне от этих проблем… Сотни тысяч миллионов беженцев сегодня в Европе. Сегодня террористическое государство ИГИЛ* (запрещенное в РФ – ред.) практически, если бы только не действия России и вооруженных сил России, держало бы в состоянии напряжении и страха весь мир. Посмотри, фактически они оформились как государство и стали угрожать уже безопасности большему количеству стран", — сказал Володин.

Парламентарий напомнил, что США, "создав проблему" в Ливии, в Ираке, в Афганистане, в Сирии, "в стороне от этих проблем".

"Мы исходим лишь из того, что наши с вами действия, шаги должны сделать все для того, чтобы как можно быстрее мир наступил и в Сирии, и в Ливии, и в Афганистане, и в Ираке, и на Украине. И Россия делает все для этого", — сказал он.

Володин подчеркнул, что парламентарии США, к сожалению, не стремятся к обсуждению тех решений, которые затрагивают интересы других стран, других народов.

"Нашим коллегам из США нужно посоветовать не исходить из двойных стандартов, принимать решения которые они хотели бы, чтобы принимались и в отношении их страны… Умение вести диалог – это то, качество, которого нет у наших коллег из парламента США. Они принимают решения сами, не обсуждая, не задумываясь о том, как эти решения потом скажутся", — пояснил парламентарий.

"Мы надеемся, что в будущем ситуация поменяется так же, как меняется ситуация в отношениях с нашими странами, как меняется ситуация в других странах, приходит понимание. Надеемся, что это понимание придет и к нашим коллегам из США", — заключил Володин.

* Террористическая организация, запрещенная в России