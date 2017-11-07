Генпрокуратура Украины вызвала на допрос оппозиционного депутата Рады

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура Украины вызвала на 14 ноября на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича, следует из сообщения на сайте прокуратуры.

"Шуфричу необходимо прибыть 14 ноября 2017 года в 15.30 (16.30) в департамент специальных расследований генпрокуратуры Украины в Киеве для участия в допросе в качестве свидетеля в уголовном деле", — говорится в опубликованной на сайте генпрокуратуры повестке о вызове на допрос.

В сообщении не указывается, по какому именно уголовному делу проходит Шуфрич.