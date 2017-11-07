Володин выразил надежду на укрепление парламентских контактов с Францией

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил надежду на восстановление прежних эффективных контактов с парламентом Франции.

Во вторник российские парламентарии встретились со спецпредставителем правительства Франции по связям с РФ Жаном-Пьером Шевенманом.

"Вы тот человек, который знаете, что отношения между нашими парламентами некоторое время находятся не в лучшем состоянии, несмотря на то, что мы достаточно активно общаемся с нашими коллегами из парламента Франции на различных межпарламентских структурах, таких как Парламентская Ассамблея ОБСЕ и Межпарламентский Союз", — сказал Володин в ходе встречи.

Спикер Госдумы при этом напомнил о том, что "пока остается замороженным формат двусторонней комиссии высокого уровня, у нас до сегодняшнего дня не состоялись двусторонние контакты с руководством парламента Франции".

"В этой связи мы возлагаем большие надежды на то, что при вашем участии у нас эти форматы заработают очень эффективно и приобретут такое значение, как в тот период времени, когда вы сами были сенатором… У нас много работы впереди, и мы рассчитываем на то, что эта работа принесет обязательно свои плоды в развитии межпарламентских отношений", — подчеркнул он.

Помимо этого, в ходе встречи Володин заявил, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой будет работать над укреплением отношений парламентов двух стран. "У нас Петр Олегович Толстой отвечает за межпарламентские связи с Францией, вот он будет ежедневно с госпожой послом Франции в России заниматься укреплением наших дружеских отношений в рамках парламентского измерения", — пояснил он.