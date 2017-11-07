В ДНР опровергли заявление силовиков об обстреле Авдеевки ополченцами

ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по своим позициям в районе подконтрольного Киеву города Авдеевка, чтобы дискредитировать ополченцев, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее в пресс-центре военной операции украинских силовиков заявили, что накануне вечером ополченцы в течение часа обстреливали позиции военных в районе Авдеевки, расположенной к северу от Донецка.

"Вчера днем наши военнослужащие, находящиеся на позициях в районе авдеевской промзоны, фиксировали обстрелы со стороны украинских силовиков своих позиций", — сказал Басурин.

По его словам, в этом инциденте обвинили ДНР. "Вечером этого же дня "Военным телевидением" Украины публикуются постановочные видеоматериалы с обстрелом промзоны, снятые с квадрокоптера. Можно сделать вывод, что зафиксированные нами обстрелы, это и была съемка видеоматериалов, для обвинения ДНР в обстрелах позиций ВСУ", — добавил Басурин.