В Тайване женщина отбила мужа у полуголого мужчины с тесаком

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В городе Тайчжун на западе Тайваня женщина защитила мужа от пьяного полуголого мужчины, размахивающего тесаком. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным издания, вооруженный мужчина сдает "мистеру Чу " — человеку, на которого он напал, и его жене помещение в аренду под ресторан. Он пришел к ним и потребовал девять тысяч новых тайваньских долларов (около 300 долларов США) на оплату коммунальных услуг.

После этого мистер Чу якобы ударил его, разозлившись на то, что тот мешает ему работать. После этого арендодатель пошел домой, но вскоре вернулся с тесаком.

В видеоролике, снятом из проезжающей мимом машины, видно, как мужчина чудом не попадает оружием по упавшему на дорогу арендатору. В этот момент жена Чу в фартуке отталкивает его в сторону, не обращая внимания на то, что он вооружен.

По данным Daily Mirror, в результате этой потасовки никто не пострадал. Все трое были доставлены в полицию для допроса.