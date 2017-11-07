Швейцария арестовала двух мужчин в ходе совместной с Францией спецоперации

ЖЕНЕВА, 7 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария арестовала двух мужчин в рамках проведения совместной с Францией контртеррористической операции, заявили во вторник в Генеральной прокуратуре страны.

Общее число арестованных в двух странах составило 11 человек.

Как отмечается, операция проводилась с июня 2016 года на территории Швейцарии в кантонах Нешатель и Во. Следствие велось в отношении 27-летнего гражданина Швейцарии и 23-летней колумбийки. Против обоих обвиняемых возбуждены уголовные дела по различным статьям, в том числе за связи с террористическими организациями "Аль-Каида"* и ИГ*.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время выясняются связи двоих арестованных с задержанными во Франции девятью подозреваемыми.

* Террористическая организация, запрещенная в России