Во Франции проходит антитеррористическая операция

ПАРИЖ, 7 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Антитеррористическая операция проходит утром во вторник в столичном регионе Франции и в департаменте Приморские Альпы, передает телеканал BFMTV.

По информации телеканала, семь человек были задержаны.

ALERTE INFO — Opération antiterroriste: 7 interpellations en Ile-de-France et dans les Alpes-Maritimes https://t.co/nCwRs2tcEp pic.twitter.com/CrCHXVSSfF — BFMTV (@BFMTV) 7 ноября 2017 г.

​Как сообщает газета Parisien, среди задержанных — люди в возрасте от 18 до 65 лет.

Представители правоохранительных органов в настоящее время продолжают обыски в местах проведения операции.