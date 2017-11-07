Во Франции проходит антитеррористическая операция

ПАРИЖ, 7 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Антитеррористическая операция проходит утром во вторник в столичном регионе Франции и в департаменте Приморские Альпы, передает телеканал BFMTV.
По информации телеканала, семь человек были задержаны.
ALERTE INFO — Opération antiterroriste: 7 interpellations en Ile-de-France et dans les Alpes-Maritimes https://t.co/nCwRs2tcEp pic.twitter.com/CrCHXVSSfF— BFMTV (@BFMTV) 7 ноября 2017 г.
Как сообщает газета Parisien, среди задержанных — люди в возрасте от 18 до 65 лет.
Представители правоохранительных органов в настоящее время продолжают обыски в местах проведения операции.