В Париже считают "доступной целью" восстановление отношений с Москвой

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель Франции по отношениям с Россией Жан-Пьер Шевенман считает, что восстановление нормального диалога с Москвой является доступной целью.

Шевенман, который находится в России с визитом, выступил во вторник в Госдуме. Он отметил, что "наши отношения совершенно особые" и напомнил об общей истории и общих интересах сторон.

"Мне знакомы некоторые из лидеров нового большинства нашего Национального собрания. Я обращу их внимание на то, что необходимо вновь обновить благотворные отношения, которые существовали до сих пор между нашим Национальным собранием и Государственной думой России", — заявил спецпредставитель Франции на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

На прошлой неделе Шевенман получил орден Дружбы из рук президента Владимира Путина. Выступая на церемонии вручения госнаград в Кремле, спецпредставитель Франции заявил, что укрепление сотрудничества между Парижем и Москвой служит "созданию лучшей Европы, балансу и миру". По словам Шевенмана, французы никогда не забудут, что Россия победила нацизм, и что все великие деятели, в частности, генерал Шарль де Голль, признавали основополагающий характер отношений двух государств.

Шевенман был назначен на эту должность президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он является одним из основателей социалистической партии Франции.