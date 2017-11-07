В ЛНР связали обострение в Донбассе с предстоящей встречей Путина и Трампа

ЛУГАНСК, 7 ноя — РИА Новости. Обострение ситуации в Донбассе может быть связано с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает и.о. министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Путина и Трампа на саммите АТЭС будет возможность переговорить по наиболее острым вопросам, детали встречи еще прорабатываются.

"У нас ситуация несколько более стабильна (чем в ДНР — ред.), но общая динамика количества нарушений постепенно нагнетается вдоль линии разграничения. В связи с этим нам необходимо быть готовыми к достаточно агрессивным действиям. Эти действия в первую очередь связаны с предстоящей встречей президента Путина с президентом Америки", — сказал Дейнего во вторник на аппаратном совещании Совета министров.

По его словам, впервые за долгое время украинские силовики открыли огонь из реактивных систем залпового огня по жилым кварталам ДНР. Дейнего полагает, что Киев нагнетает ситуацию в Донбассе, чтобы склонить президента США к оказанию Украине "серьезной политической поддержки и военной поддержки, в том числе и летальным оружием".

"Я думаю нам нужно принимать это во внимание и быть готовыми к такому развитию событий", — добавил Дейнего.