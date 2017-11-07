МЧС готовит к отправке во Вьетнам 40 тонн гуманитарной помощи

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. МЧС России готовит к отправке 40 тонн гуманитарной помощи во Вьетнам, пострадавший от наводнения, сообщает пресс-служба российского спасательного ведомства.

"К вылету во Вьетнам готовится самолёт Ил-76 МЧС России, который доставит 40 тонн гуманитарных грузов, среди которых палатки, продукты питания и переносные источники электропитания", — сказал собеседник агентства.

Помощь предназначена для населения Вьетнама, пострадавшего от сильнейшего наводнения.

Как заявлял днем во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству оказать гуманитарную помощь Вьетнаму, пострадавшему от тайфуна, а также поручил выделить 5 миллионов долларов в качестве материальной помощи.

По официальным данным, отмечал Песков, сейчас количество погибших из-за наводнения во Вьетнаме превышает 60 человек, десятки пропали без вести, около 80 тысяч строений повреждены, около 40 тысяч человек эвакуированы из зоны бедствия.