У Рады собралось около тысячи митингующих

Митинг у здания Верховной рады в Киеве

Митинг у здания Верховной рады в Киеве

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. В митинге у здания Верховной рады в Киеве участвуют около тысячи человек, сообщила пресс-служба МВД Украины.

Акция проходит спокойно. Меры безопасности в центре столицы усилены. Правопорядок на центральных улицах обеспечивают почти 1,5 тысячи сотрудников Нацполиции и военнослужащих Нацгвардии.

В ожидании праздника: 7 ноября под Радой https://t.co/HAo02K14Rp #Фотоленты pic.twitter.com/YLokyX7glw — РИА Новости Украина (@RIANUkraine) 7 ноября 2017 г. © AP Photo / Efrem Lukatsky Михаил Саакашвили во время митинга у здания Верховной рады в Киеве. 7 ноября 2017 © AP Photo / Efrem Lukatsky Михаил Саакашвили во время митинга у здания Верховной рады в Киеве. 7 ноября 2017

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Митинг организовал экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он пообещал огласить вечером план по "законной и мирной" смене власти в стране, если Киев не выполнит требований протестующих.

В октябре несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партии Саакашвили "Движение новых сил", а также "Батькивщины", "Самопомощи" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тем не менее "Движение новых сил" решило продолжить акцию протеста. Саакашвили призвал сторонников прийти на митинг седьмого ноября, заявив, что выдвинет властям новые требования.