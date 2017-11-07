В Эстонии задержали россиянина, подозреваемого в киберпреступлениях

ТАЛЛИН, 7 ноя — РИА Новости. Эстонская полиция безопасности задержала на пограничном пункте в Нарве пытавшегося покинуть страну гражданина России, которого прокуратура подозревает в подготовке киберпреступлений против госучреждений Эстонии, говорится в опубликованном во вторник совместном пресс-релизе Государственной прокуратуры и КАПО.

"Задержанный гражданин РФ подозревается в направленной против Эстонской Республики ненасильственной деятельности в качестве агента ФСБ и в подготовке киберпреступления. Целью его антигосударственной деятельности были эстонские госучреждения", — говорится в сообщении.

Задержание было проведено сотрудниками КАПО на минувших выходных. В понедельник, 6 ноября, Харьюский уездный суд выдал санкции на арест задержанного. Ему предъявлены подозрения в подготовке компьютерного преступления.

Запад неоднократно заявлял, что за кибератаками стоят российские хакеры. Например, Россию неоднократно обвиняли в попытках вмешаться в ход выборов в западных странах, не предоставляя при этом никаких доказательств. Так, в конце 2016 года глава немецкой разведки заявил, что ведомство ожидает кибератак на разные органы власти ФРГ в связи с предстоящими выборами. Комментируя это заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это Россия сталкивается с хакерскими атаками в предвыборное время, исходящими из Европы, в том числе и с территории ФРГ.

Ранее официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилось. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломах, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.