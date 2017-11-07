Силовики выпустили 35 мин за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (76)

Повреждения жилого дома в Донецке в результате ночного обстрела. 6 ноября 2017

Повреждения жилого дома в Донецке в результате ночного обстрела. 6 ноября 2017

ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили 35 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили о сокращении числа обстрелов за сутки.

"На донецком направлении противник применил минометы, различные виды гранатометов и стрелковое оружие. По районам пяти населенных пунктов противник выпустил 14 мин калибром 120 и 82 миллиметра. На горловском направлении подразделения ВСУ (вооруженных сил Украины) по районам трех населенных пунктов выпустили две мины калибром 82 миллиметра, а также применили гранатометы и стрелковое оружие", — сказал он.

Басурин добавил, что обстрелам подверглись окрестности населенных пунктов на юге ДНР. "На мариупольском направлении по прилегающим районам трех населенных пунктов выпущено 19 мин калибром 82 миллиметра", — отметил он.