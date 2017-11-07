Силовики выпустили 35 мин за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили 35 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"На донецком направлении противник применил минометы, различные виды гранатометов и стрелковое оружие. По районам пяти населенных пунктов противник выпустил 14 мин калибром 120 и 82 миллиметра. На горловском направлении подразделения ВСУ (вооруженных сил Украины) по районам трех населенных пунктов выпустили две мины калибром 82 миллиметра, а также применили гранатометы и стрелковое оружие", — сказал он.
Басурин добавил, что обстрелам подверглись окрестности населенных пунктов на юге ДНР. "На мариупольском направлении по прилегающим районам трех населенных пунктов выпущено 19 мин калибром 82 миллиметра", — отметил он.