Киевская полиция расследует осквернение мемориала "Вечный огонь"

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства повреждения мемориала "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве, на месте уже идут восстановительные работы, сообщила пресс-служба киевской полиции.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на вторник залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. Киевские власти потребовали привлечь к ответственности вандалов, заливших цементом мемориал. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что осквернение мемориала "Вечный огонь" в столице Украины является неприемлемым кощунством.

"На месте происшествия работает полиция, газовая служба и кинологи. По результатам проверки будет дана правовая квалификация события. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к ней. Проводятся восстановительные работы", — говорится в сообщении на сайте полиции города.

Это не первый случай вандализма по отношению "Вечному огню". В апреле неизвестные похитили бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы в украинской столице, было возбуждено уголовное дело по статье "кража".