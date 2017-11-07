Зоны конфликтов стали для некоторых выгодным бизнесом, заявил Путин

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Горячие точки и зоны конфликтов стали для некоторых просто выгодным бизнесом, считает президент России Владимир Путин.

"Складывается впечатление, что сами горячие точки и зоны конфликтов стали для некоторых просто выгодным бизнесом, звеном разветвленных серых схем по поставкам оружия в страны и регионы с нестабильной военно-политической обстановкой", — сказал Путин на заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

Он подчеркнул, что "экспорт оружия – это огромная ответственность для любого государства, и очень важно, чтобы это понимали все участники глобального рынка вооружений".