В Крыму назвали залитый цементом в Киеве "Вечный огонь" позором

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Залитый цементом мемориал "Вечный огонь" в Парке Вечной Славы в Киеве — позор для Украины, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Во вторник утром прохожие в Киеве обнаружили, что мемориал "Вечный огонь" залит цементом. На месте происшествия полиция нашла восемь ведер из-под цемента. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента. В понедельник, 6 ноября, в Киеве отметили 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

"Воевать легче всего с теми, кто не может сопротивляться. Это позор для народа, что они допускают такое глумление, для общественности, которая не в состоянии защитить свои памятники, свое прошлое. Тогда какое будет будущее у них?", — сказал Константинов журналистам.

По его словам, случившееся вызывает только сожаление.

Это не первый случай вандализма по отношению "Вечному огню". В апреле неизвестные похитили бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы в украинской столице, было возбуждено уголовное дело по статье "кража".