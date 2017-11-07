В Крыму назвали залитый цементом в Киеве "Вечный огонь" позором

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Залитый цементом мемориал "Вечный огонь" в Парке Вечной Славы в Киеве — позор для Украины, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Воевать легче всего с теми, кто не может сопротивляться. Это позор для народа, что они допускают такое глумление, для общественности, которая не в состоянии защитить свои памятники, свое прошлое. Тогда какое будет будущее у них?", — сказал Константинов журналистам.
По его словам, случившееся вызывает только сожаление.
Это не первый случай вандализма по отношению "Вечному огню". В апреле неизвестные похитили бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы в украинской столице, было возбуждено уголовное дело по статье "кража".