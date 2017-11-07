В Японии приговорили к казни "черную вдову", убивавшую ради наследства

ТОКИО, 7 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Окружной суд Киото приговорил к смертной казни 70-летнюю Тисако Какэхи, которой были предъявлены обвинения в убийстве четырех мужчин ради наследства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Сегодня суд приговорил Тисако Какэхи к смертной казни", — сказала собеседница агентства.

Суд по делу Тисако Какэхи начался в июне. Всего ее подозревают в убийстве более 10 мужчин. Обвинения были предъявлены по восьми делам, однако из-за времени, прошедшего с момента убийства, и недостаточности улик до суда дошли только четыре дела.

Одно из них – об убийстве ее последнего мужа Исао Какэхи. Он умер через месяц после заключения брака с Тисако. Как выяснило следствие, для убийства Тисако использовала цианистый калий. С еще тремя жертвами женщина, которая пользовалась услугами 20 брачных агентств, познакомилась через официальные службы знакомств. Со многими мужчинами она общалась параллельно, подыскивая новую жертву еще при жизни предыдущего партнера.

Женщину окрестили "черной вдовой", в Японии ее часто сравнивают с персонажем детективного романа "Профессиональная вторая жена", так как ее жертвами, как правило, становились пожилые вдовцы. Всего в руки Тисако Какэхи перешло около 1 миллиарда иен (порядка 10 миллионов долларов).