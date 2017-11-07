В Японии приговорили к казни "черную вдову", убивавшую ради наследства

ТОКИО, 7 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Окружной суд Киото приговорил к смертной казни 70-летнюю Тисако Какэхи, которой были предъявлены обвинения в убийстве четырех мужчин ради наследства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Сегодня суд приговорил Тисако Какэхи к смертной казни", — сказала собеседница агентства.
Суд по делу Тисако Какэхи начался в июне. Всего ее подозревают в убийстве более 10 мужчин. Обвинения были предъявлены по восьми делам, однако из-за времени, прошедшего с момента убийства, и недостаточности улик до суда дошли только четыре дела.
Женщину окрестили "черной вдовой", в Японии ее часто сравнивают с персонажем детективного романа "Профессиональная вторая жена", так как ее жертвами, как правило, становились пожилые вдовцы. Всего в руки Тисако Какэхи перешло около 1 миллиарда иен (порядка 10 миллионов долларов).