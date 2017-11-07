В аэропорту Майами пассажир уехал на взлетное поле на ленте для багажа

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В международном аэропорту Майами пассажир попытался избежать осмотра при выходе на посадку и проник на взлетное поле на багажной карусели.

Камера видеонаблюдения запечатлела мужчину, который лег на ленту для багажа возле стоек American Airlines и уехал за шторку вслед за сумками и чемоданами.

Его удалось задержать уже на взлетном поле. Как пояснил Miami Herald источник в аэропорту, если бы возле выхода в это время стоял самолет, мужчина мог беспрепятственно туда попасть.

По факту инцидента начато расследование, имя подозреваемого не раскрывается.