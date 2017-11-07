В Кабуле остановили атаку боевиков на телестанцию

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Атака на телестанцию Shamshad в афганской столице остановлена, сообщает телеканал 1TV.

Утром во вторник поступили сообщения о взрыве в Кабуле, за которым последовала стрельба. Как сообщил источник в силах безопасности, взрыв был осуществлен террористом-смертником, после чего в здание телестанции зашли двое боевиков, переодетые в полицейскую форму. Позже в афганском МВД завили, что нападавших было двое или трое.

Attack on Shamshad TV in #Kabul, 1 journalist dead nd 20 people wounded. Prays for all of them. pic.twitter.com/Af5LvEKcXO — Abaidullah Aslam (@Abaidulah_Aslam) 7 ноября 2017 г.

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Во время атаки телеканал Shamshad TV прекратил вещание, сейчас оно восстановлено.

Известно о как минимум одной погибшей в ходе нападения, поступали сообщения о 20 раненых. При атаке пострадал также главный редактор Shamshad Абед Эхасас.

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Он рассказал телеканалу Tolo, что боевики стреляли во всех, кого видели.

Как сообщают местные СМИ, ответственность за атаку взяли на себя боевики террористической группировки ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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