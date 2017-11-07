В Кабуле остановили атаку боевиков на телестанцию

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Атака на телестанцию Shamshad в афганской столице остановлена, сообщает телеканал 1TV.
Утром во вторник поступили сообщения о взрыве в Кабуле, за которым последовала стрельба. Как сообщил источник в силах безопасности, взрыв был осуществлен террористом-смертником, после чего в здание телестанции зашли двое боевиков, переодетые в полицейскую форму. Позже в афганском МВД завили, что нападавших было двое или трое.
Attack on Shamshad TV in #Kabul, 1 journalist dead nd 20 people wounded. Prays for all of them. pic.twitter.com/Af5LvEKcXO— Abaidullah Aslam (@Abaidulah_Aslam) 7 ноября 2017 г.
Во время атаки телеканал Shamshad TV прекратил вещание, сейчас оно восстановлено.
Известно о как минимум одной погибшей в ходе нападения, поступали сообщения о 20 раненых. При атаке пострадал также главный редактор Shamshad Абед Эхасас.
#Kabil'de en az 2 kişinin öldüğü,20 kişinin yaralandığı Shamshad TV kanalı binasına düzenlenen saldırıyı #IŞİD üstlendi#Afganistan— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) 7 ноября 2017 г.
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Он рассказал телеканалу Tolo, что боевики стреляли во всех, кого видели.
Как сообщают местные СМИ, ответственность за атаку взяли на себя боевики террористической группировки ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
#Afghanistan: fin de l’attaque contre la chaîne de télévision #Shamshad à #Kaboulhttps://t.co/9lHJ9rOfFz pic.twitter.com/pAsQrqOIEP— KDK News (@NewsKdk) 7 ноября 2017 г.