Оппозиция обвинила украинские власти в осквернении "Вечного огня" в Киеве

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционный блок" заявляет, что инцидент у Могилы Неизвестного солдата в Киеве — это надругательство над памятью сотен тысяч освободителей украинской столицы, и требует наказать вандалов.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. Киевская администрация подтвердила, что инцидент произошел в ночь на вторник. Городские власти потребовали привлечь к ответственности вандалов.

"Вандальский инцидент с "Вечным огнем" у Могилы Неизвестного солдата в Киеве – это надругательство над памятью сотен тысяч освободителей столицы. "Оппозиционный блок" требует найти и наказать вандалов. То, что вандалы залили цементом "Вечный огонь" в День освобождения Киева, неслучайно, ответственность за это несет власть", — говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте во вторник.

В "Оппозиционном блоке" заявили, что действия вандалов — это следствие политики уничтожения памяти "о героическом прошлом нашего народа, которую ведет нынешняя власть".

"Переименование проспекта, названного в честь освободителя столицы – генерала Ватутина, попытки переименования проспекта Победы ведут к становлению неонацизма. "Оппозиционный блок" окажет помощь в восстановлении "Вечного огня". Мы требуем от власти восстановить почетный караул у Могилы Неизвестного солдата в столичном парке Славы", — заявили в партии.

Это уже не первый случай вандализма по отношению "Вечному огню". В апреле неизвестные похитили бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы в украинской столице, было возбуждено уголовное дело по статье "кража".

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Ранее Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.