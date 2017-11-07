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Путин поручил оказать гуманитарную помощь пострадавшему от тайфуна Вьетнаму

13:0307.11.2017
(обновлено: 13:07 07.11.2017)
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© AFP 2017 / STR Последствия тайфуна во Вьетнаме в городе Хойан. 5 ноября 2017Последствия тайфуна во Вьетнаме в городе Хойан. 5 ноября 2017
© AFP 2017 / STR

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству оказать гуманитарную помощь Вьетнаму, пострадавшему от тайфуна, а также поручил выделить 5 миллионов долларов в качестве материальной помощи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Последствия тайфуна во Вьетнаме в городе Хойан. 5 ноября 2017
© AFP 2017 / STR
Во Вьетнаме число погибших из-за тайфуна достигло 69 человек

Как рассказал Песков, Путин, в связи с ситуацией в Центральном Вьетнаме, который подвергся воздействию сильного тайфуна, провел беседу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, министром МЧС Владимиром Пучковым, а также с министром финансов Антоном Силуановым.

Песков отметил, что, по официальным данным, сейчас количество погибших превышает 60 человек, десятки пропали без вести, около 80 тысяч строений повреждены, около 40 тысяч человек эвакуированы из зоны бедствия.

"С учетом этой информации и проведенных совещаний глава государства поручил кабинету министров оказать гуманитарную помощь, предпринять гуманитарную операцию. В связи с чем, по докладу министра Пучкова, в настоящий момент готовится к отлету во Вьетнам самолет Ил-76 с гуманитарной помощью", — сказал Песков журналистам.

Затопленная дорога после тайфуна Дамри во Вьетнаме. 5 ноября 2017
© REUTERS / Kham
Ростуризм дал рекомендации россиянам во Вьетнаме из-за тайфуна
Кроме того, он отметил, что президент РФ поручил кабмину выделить пострадавшему от наводнения Вьетнаму материальную помощь.

"А также поручил президент оказать помощь Вьетнамской социалистической народной республике в размере 5 миллионов долларов США. Для этих целей налажено взаимодействие всех необходимых служб и средств", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что российская сторона рассчитывает, что страны, которые примут участие в саммите АТЭС, последуют ее примеру.

"Президент и Российская Федерация исходят из того, что эта ее инициатива будет услышана и что страны, которые будут во второй половине этой недели принимать участие в саммите АТЭС во Вьетнаме, в городе Дананг, проявят солидарность с вьетнамским народом в той форме и в том объеме, который посчитают для себя возможным", — отметил пресс-секретарь российского лидера.

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