Путин поручил оказать гуманитарную помощь пострадавшему от тайфуна Вьетнаму

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству оказать гуманитарную помощь Вьетнаму, пострадавшему от тайфуна, а также поручил выделить 5 миллионов долларов в качестве материальной помощи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как рассказал Песков, Путин, в связи с ситуацией в Центральном Вьетнаме, который подвергся воздействию сильного тайфуна, провел беседу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, министром МЧС Владимиром Пучковым, а также с министром финансов Антоном Силуановым.

Песков отметил, что, по официальным данным, сейчас количество погибших превышает 60 человек, десятки пропали без вести, около 80 тысяч строений повреждены, около 40 тысяч человек эвакуированы из зоны бедствия.

"С учетом этой информации и проведенных совещаний глава государства поручил кабинету министров оказать гуманитарную помощь, предпринять гуманитарную операцию. В связи с чем, по докладу министра Пучкова, в настоящий момент готовится к отлету во Вьетнам самолет Ил-76 с гуманитарной помощью", — сказал Песков журналистам.

Кроме того, он отметил, что президент РФ поручил кабмину выделить пострадавшему от наводнения Вьетнаму материальную помощь.

"А также поручил президент оказать помощь Вьетнамской социалистической народной республике в размере 5 миллионов долларов США. Для этих целей налажено взаимодействие всех необходимых служб и средств", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что российская сторона рассчитывает, что страны, которые примут участие в саммите АТЭС, последуют ее примеру.

"Президент и Российская Федерация исходят из того, что эта ее инициатива будет услышана и что страны, которые будут во второй половине этой недели принимать участие в саммите АТЭС во Вьетнаме, в городе Дананг, проявят солидарность с вьетнамским народом в той форме и в том объеме, который посчитают для себя возможным", — отметил пресс-секретарь российского лидера.