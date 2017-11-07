Во Вьетнаме число погибших из-за тайфуна достигло 69 человек

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Число погибших из-за мощного тайфуна во Вьетнаме, где проходит саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), достигло 69 человек, 30 считаются пропавшим без вести, сообщает газета Việt Nam News.

Ранее сообщалось , что жертвами тайфуна стали 47 человек, 21 пропал без вести.

Стихия разбушевалась в субботу недалеко от города Нячанг, располагающегося в 500 километрах к югу от Дананга, где должен состояться саммит. Скорость ветров тайфуна достигала 90 километров в час. Порывы снесли крыши более тысячи домов, обрушили сотни электрических столбов. Власти сообщили, что сильный ветер сорвал крыши с 119 тысяч домов, более 1,4 тысячи разрушены. В некоторых районах размыты дороги, отменены занятия в школах.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук потребовал от местных властей как можно быстрее ликвидировать последствия тайфуна, в особенности в городе Дананг и провинции Куангнам, где проходит саммит АТЭС, чтобы гарантировать успешное проведение всех запланированных мероприятий.

Ранее сообщалось, что местные власти разработали несколько планов по обеспечению безопасности участников саммита на случай тайфуна, наводнения и цунами. Саммит АТЭС намерены посетить президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин, а также многие другие мировые лидеры.