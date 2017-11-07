Трамп заявил о прогрессе в переговорах по разрешению проблемы КНДР

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по разрешению северокорейского вопроса с союзниками Вашингтон достиг большого прогресса, но пока рано говорить о перспективах.

"Думаю, мы добились большого прогресса, мы показываем силу, думаю, они понимают, что мы обладаем неповторимой силой", — сказал он на пресс-конференции в Сеуле, отвечая на вопрос, успешен ли дипломатический подход Вашингтона по решению северокорейской проблемы.

Трамп также заявил, что "для КНДР имеет смысл сесть за стол переговоров и заключить соглашение, которое было бы хорошим для людей в Северной Корее и во всем мире".

"Я действительно вижу некоторое продвижение, но давайте посмотрим, что будет", — подчеркнул он.

Трамп находится с визитом в Южной Корее в рамках большой поездки по странам Азии. Ранее он посетил Японию, а после Южной Кореи отправится в Китай. Поездка американского лидера проходит на фоне обострения конфронтации между США и КНДР.

В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы со стороны КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.