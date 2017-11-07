В Киеве усилили меры безопасности из-за митинга сторонников Саакашвили

12:3507.11.2017
(обновлено: 12:36 07.11.2017)
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КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Меры безопасности усилили в правительственном квартале в центре Киева из-за митинга, в том числе организованного бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, за порядком следят около 2 тысяч правоохранителей, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.
Ранее во вторник у здания Рады начался организованный Саакашвили митинг с участием нескольких сотен человек. Ранее политик заявил, что намерен выдвинуть украинским властям новые требования, и призвал людей прийти на митинг у Рады 7 ноября.
"Полиция усилила безопасность в центре столицы. В связи с запланированными массовыми мероприятиями граждан в правительственном квартале за порядком будут следить 2 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. В зависимости от оперативной обстановки количество правоохранителей может меняться", — говорится в сообщении ведомства.
Полиция призывает участников массовых мероприятий соблюдать требования законодательства, не нарушать общественный порядок и оказывать содействие полицейским в обеспечении правопорядка и безопасности. "Правоохранители в рамках своей компетенции и законных полномочий мгновенно будут реагировать на любые проявления нарушений законодательства", — заявили в ведомстве.
Митингующие собрались на площади Конституции возле здания украинского парламента, они держат флаги Украины, а также Организации украинских националистов (боевое крыло ОУН*, "Украинская повстанческая армия"). Среди участников акции много людей в камуфляжной форме. Количество людей на митинге постепенно увеличивается. Перед протестующими со сцены, которая также установлена на площади Конституции, выступают политики. Они высказывают недовольство действиями украинских властей.
Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.
Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Несколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций собрались во вторник возле здания Верховной рады в Киеве на массовую акцию протеста.
Центр украинской столицы перед началом митинга был оцеплен полицией. Были перекрыты Лютеранская, Круглоуниверситетская и Шелковичная улицы, Крепостной переулок и улица Городецкого, частично закрыты улицы Грушевского, Институтская и Липская.
Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге около здания Рады потребовал, чтобы украинский лидер Петр Порошенко ушел в отставку.
Митингующие полностью заполнили площадь Конституции около здания парламента, а также часть прилегающих к нему улиц.
Из-за митинга у здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление из бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции.
Один из участников акции протеста на митинге устроил небольшое шоу: надел маску Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и стал танцевать.
Михаил Саакашвили заявил, что если власти Украины до конца дня не удовлетворят требования демонстрантов, организаторы акции протеста разработают новый план действий.
В акции протеста приняли участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свободы".
Перед митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступили депутаты Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии, которые призвали украинскую власть удовлетворить их требования.
Несмотря на значительное число протестующих, митинг в центре Киева сначала проходил без происшествий.
Однако к четырем часа дня возле здания Верховной рады начались столкновения между протестующими и полицией.
В ходе столкновений, по данным пресс-службы Национальной полиции Украины, пострадали два человека: один протестующий и один сотрудник полиции. Медик бригады скорой помощи, которая дежурила на месте событий, сообщил РИА Новости, что около десяти митингующих обратились за медицинской помощью.
Митингующие принесли к зданию Рады палатки и спальные мешки. Сотрудники правоохранительных органов пытались помешать им установить палатки, однако протестующие повредили металлические заграждения и рамку металлоискателя. Кроме того, участники акции отобрали у силовиков несколько металлических щитов.
Некоторые демонстранты заявили о намерении продолжать акцию у здания Рады и "оставаться сколько угодно, даже ночью".