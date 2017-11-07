В Киеве усилили меры безопасности из-за митинга сторонников Саакашвили

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Меры безопасности усилили в правительственном квартале в центре Киева из-за митинга, в том числе организованного бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, за порядком следят около 2 тысяч правоохранителей, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.

Ранее во вторник у здания Рады начался организованный Саакашвили митинг с участием нескольких сотен человек. Ранее политик заявил, что намерен выдвинуть украинским властям новые требования, и призвал людей прийти на митинг у Рады 7 ноября.

"Полиция усилила безопасность в центре столицы. В связи с запланированными массовыми мероприятиями граждан в правительственном квартале за порядком будут следить 2 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. В зависимости от оперативной обстановки количество правоохранителей может меняться", — говорится в сообщении ведомства.

Полиция призывает участников массовых мероприятий соблюдать требования законодательства, не нарушать общественный порядок и оказывать содействие полицейским в обеспечении правопорядка и безопасности. "Правоохранители в рамках своей компетенции и законных полномочий мгновенно будут реагировать на любые проявления нарушений законодательства", — заявили в ведомстве.

Митингующие собрались на площади Конституции возле здания украинского парламента, они держат флаги Украины, а также Организации украинских националистов (боевое крыло ОУН*, "Украинская повстанческая армия"). Среди участников акции много людей в камуфляжной форме. Количество людей на митинге постепенно увеличивается. Перед протестующими со сцены, которая также установлена на площади Конституции, выступают политики. Они высказывают недовольство действиями украинских властей.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие.

*Террористическая организация, запрещенная в России.