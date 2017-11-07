В Госдуме прокомментировали увеличение в США расходов на оборону

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. США увеличивает расходы на оборону, чтобы продолжать свою политику доминирования и разжигания конфликтов в разных странах мира, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Ранее президент США Дональд Трамп направил в палату представителей конгресса США письмо с просьбой увеличить расходы оборонного бюджета страны на 2018 год в связи с ситуацией вокруг КНДР и в Афганистане.

"Время сменилось, никто уже не говорит об однополярном мире, но эта страсть к доминированию, к решению конфликтов через развязывания конфликтов в разных регионах мира, это осталось. Можно совершенно справедливо сказать, что эти деньги будут направлены на разжигание очередного конфликта в КНДР и других (регионах). Актеры меняются, а стиль и постановка одна и та же", — заявил Красов РИА Новости.

Он также добавил, что России не стоит отвечать аналогичным выделением дополнительных средств и тем самым втягиваться в гонку вооружений, так как у Москвы есть свой план развития вооруженных сил, и он неукоснительно исполняется.

"Верховный главнокомандующий, президент наш Владимир Владимирович Путин в этом плане всегда держит руку на пульсе", — заключил парламентарий.